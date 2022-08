Luciano Camargo choca ao mostrar o fogão luxuoso de sua mansão

Luciano Camargo mostra a esposa cozinhando e o tamanho do fogão industrial rouba a cena: 'Cada parte deste fogão limpa diferente'

CARAS Digital Publicado em 09/08/2022, às 16h22

O cantor Luciano Camargo, da dupla com Zezé Di Camargo, surpreendeu os internautas ao mostrar como é o fogão da cozinha de sua casa. Nesta terça-feira, 9, ele exibiu uma foto de sua esposa, Flávia Camargo, cozinhando para a família e o fogão chamou a atenção.

Ele revelou que colocou um fogão estilo industrial e enorme na cozinha da mansão. Na legenda do post, o artista brincou sobre os cuidados que precisa ter com o novo fogão.

"Lugar de mulher é onde ela quise! E a minha ama estar em todos os lugares!!! Meu amor, até que enfim a nossa cozinha nova ficou pronta, né? Tudo bem que cada parte deste fogão limpa diferente, é um tipo de detergente para grade, outro pra chapa e, sem falar que não pode usar o lado verde da bucha… coisa que tive que aprender, né? Vi, como é bom ver a sua felicidade fazendo bolos, doces e salgados pra nossa família! Você tem formas diferentes de ser linda e eu amo cada uma delas… Te amo, minha master chefe….", disse ele.

Luciano e Flávia são pais das gêmeas Isabella e Helena.

Veja a foto do novo fogão da casa do cantor Luciano Camargo:

Saiba como é a cozinha no triplex de Zezé Di Camargo

Há pouco tempo, a musa fitness Graciele Lacerda, que é a noiva de Zezé Di Camargo, revelou como é cozinha do triplex onde moram. Ela foi preparar o jantar e gravou stories no Instagram enquanto estava esquentando a comida. Nas imagens, os fãs conseguiram ver alguns detalhes do local. A decoração foi toda feita em tons de dourado e preto.

A pia da cozinha e a coifa são douradas, assim como os botões de ligar o gás do fogão. A bancada é branca e os armários foram feitos em preto. O local também tem uma iluminação especial com fitas de led.

