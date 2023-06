Luccas Neto revela detalhes de sua mansão luxuosa no Rio de Janeiro

Luccas Neto faz tour em sua casa de luxo, que é avaliada em R$ 30 milhões e tem 1.500 metros quadrados

O influnciador digital Luccas Neto surpreendeu os fãs ao fazer um vídeo com detalhes de sua mansão no Rio de Janeiro. Ele é dono de uma casa de luxo na Barra da Tijuca. O local é avaliado em R$ 30 milhões e tem 1.500 metros quadrados, com quatro andares e área de lazer. O artista mora no local com a esposa e os dois filhos.

No vídeo, Neto revelouque a casa tem várias diversões para a família e os amigos, incluindo piscina, pista de boliche, academia, sauna, salão, campo de futebol e um centro de luta. “Essa casa aqui eu fiz do meu jeitinho para minha família”, disse ele.

O local tem decoração com referência para o universo da cultura pop, incluindo desenhos animados e filmes, como Star Wars. Além disso, eles também colocaram quadros com fotografias de Londres, na Inglaterra, que é um dos lugares favoritos do casal. Entre os itens de luxo, eles têm um lago dentro de casa, esculturas com cerâmica italiana, dois closets para o casal e uma brinquedoteca com tema da animação Toy Story.

Conheça a mansão de Luccas Neto:

Detalhe da casa de Bárbara Evans

A influenciadora digital e modelo Bárbara Evans deu mais um spoiler da decoração de sua mansão no interior de São Paulo. A família vai se mudar em breve e os móveis já estão sendo montados. Tanto que ela revelou um detalhe de como será o quarto da filha mais velha, Ayla, de um ano.

Grávida de dois meninos gêmeos, ela contou que a filha vai dormir sozinha em um quarto, que conta com uma cama e um suporte superior para a filha brincar. “Ayla vai continuar dormindo no berço. Futuramente, ela vai dormir nessa cama de casal. Em cima da cama é uma área para ela brincar, não é uma cama”, contou ela ao mostrar a foto do quarto.

Além disso, Bárbara Evans contou que a obra da mansão demorou três anos para ser finalizada. A casa tem quatro quartos, que ela dividiu assim: quarto de hóspedes, o do casal, o quarto da Ayla e o quarto dos filhos gêmeos.