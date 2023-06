Bárbara Evans dá spoiler de como será o quarto da filha mais velha na mansão da família

Grávida de meninos gêmeos, Bárbara Evans exibe foto de como está ficando o quarto da filha na nova casa da família

A influenciadora digital e modelo Bárbara Evans deu mais um spoiler da decoração de sua mansão no interior de São Paulo. A família vai se mudar em breve e os móveis já estão sendo montados. Tanto que ela revelou um detalhe de como será o quarto da filha mais velha, Ayla, de um ano.

Grávida de dois meninos gêmeos, ela contou que a filha vai dormir sozinha em um quarto, que conta com uma cama e um suporte superior para a filha brincar. “Ayla vai continuar dormindo no berço. Futuramente, ela vai dormir nessa cama de casal. Em cima da cama é uma área para ela brincar, não é uma cama”, contou ela ao mostrar a foto do quarto.

Além disso, Bárbara Evans contou que a obra da mansão demorou três anos para ser finalizada. A casa tem quatro quartos, que ela dividiu assim: quarto de hóspedes, o do casal, o quarto da Ayla e o quarto dos filhos gêmeos.

Bárbara Evans mostra a barriga de grávida

Há pouco tempo, a modelo e influenciadora digital Bárbara Evans surpreendeu seus fãs ao mostrar a barriguinha de grávida em crescimento. Ela espera o nascimento de meninos gêmeos, frutos do casamento com Gustavo Theodoro, e já está percebendo as mudanças no seu corpo.

Nas imagens, a loira caprichou nas poses para destacar suas curvas impecáveis e também mostrou que a barriga ainda está tímida, mas já está crescendo. Ela ainda está no início da gestação, mas já escolheu os nomes dos filhos, que vão se chamar Álvaro e Antônio. “Álvaro eu que queria, mas não tem um motivo específico. Gosto muito do nome, e o outro a gente queria que combinasse, né? Os dois com A. Ficamos na dúvida entre Anthony, Augusto e até cogitamos Benício, mas decidimos que será Antônio”, contou ela ao site Gshow.