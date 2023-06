De lingerie, Bárbara Evans exibe a barriga da gravidez de gêmeos

Na frente do espelho, Bárbara Evans mostra o quanto sua barriguinha de grávida já cresceu

A modelo e influenciadora digital Bárbara Evans surpreendeu seus fãs ao mostrar a barriguinha de grávida em crescimento. Ela espera o nascimento de meninos gêmeos, frutos do casamento com Gustavo Theodoro, e já está percebendo as mudanças no seu corpo. Na noite de quarta-feira, 7, a estrela posou apenas de lingerie laranja de renda na frente do espelho e ostentou sua barriga.

Nas imagens, a loira caprichou nas poses para destacar suas curvas impecáveis e também mostrou que a barriga ainda está tímida, mas já está crescendo. Ela ainda está no início da gestação, mas já escolheu os nomes dos filhos.

Esperando dois meninos, Bárbara Evans contou que os bebês vão se chamar Álvaro e Antônio. “Álvaro eu que queria, mas não tem um motivo específico. Gosto muito do nome, e o outro a gente queria que combinasse, né? Os dois com A. Ficamos na dúvida entre Anthony, Augusto e até cogitamos Benício, mas decidimos que será Antônio”, contou ela ao site Gshow. Vale lembrar que ela já é mãe de uma menina, chamada Ayla, de 1 ano.

Bárbara Evans revelou a gravidez para os fãs no dia 15 de maio e contou que espera o nascimento de dois meninos gêmeos. Ela engravidou por meio da fertilização in vitro e está radiante. Tanto que ela já contou detalhes de como foi o processo para engravidar.

“Estamos tentando já há algum tempo. Fizemos fertilização novamente. Já tínhamos alguns embriões guardados. (...) Fizemos todo o preparo, muito hormônio! Era o terceiro mês. Meu endométrio ficou bom quando eu estava com 53 quilos. No sexto dia após a transferência, eu acordei 7h da manhã e tive um sonho que estava grávida de gêmeos e fiz o teste. Deu positivo. Comecei a ter um corrimento marronzinho e a médica falou que era comum em gêmeos. No sétimo dia pós-transferência, eu fiz o exame de sangue e estava mais alto do que na época da Ayla. Tive um sangramento real, ficou sangrando o dia inteiro. Esse sangramento podia ser um deles que estava descolando. Só que a gente não achou o que era, de onde estava vindo o sangue. Eu fui refazer o beta e deu 11 mil, levei um susto, mas fiquei muito feliz. Estou grávida de dois bebês. Esperamos dar seis semanas, que é onde o coração começa a bater e vimos que está tudo certo. Está tudo certo, tudo bem”, disse ela.

Logo depois, Bárbara Evans contou que, antes de colocar os embriões no útero, realizou um exame nos embriões para ver a possibilidade de genes que possam indicar doenças. Com isso, ela descobriu que os embriões tinham genes cancerígenos. “A gente fez as biópsias em todos os embriões e também para o gene cancerígeno. O que aconteceu? A gente usou todos os que não tinham nada genéticamente. Nós optamos por colocar os meninos, tinham dois meninos e duas meninas, por causa da doença genética, que em menino é mais difícil ter o câncer de mama do que em mulher. Todos os quatro eram portadores do gene cancerígeno e por conta disso a gente preferiu colocar os meninos porque a chance de ter o câncer é mais difícil. Agora estou grávida de dois meninos”, disse ela, que ainda explicou: “Por se tratar de doença, foi permitido divulgar o sexo para a gente. Foi por isso que a gente soube o sexo antes”.

