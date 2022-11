Leo Picon mostra como é a sua nova mansão

Irmão de Jade Picon, Leo Picon surpreende ao mostrar a vista aérea de sua nova casa

CARAS Digital Publicado em 16/11/2022, às 17h44

O influenciador digital Leo Picon, que é irmão de Jade Picon, surpreendeu os seus fãs ao revelar como é a vista aérea de sua mansão. Nesta quarta-feira, 16, ele mostrou um vídeo exibindo a área externa da propriedade.

Na imagem, ele exibiu como é a parte da piscina. “Carregando, 95% pronta”, disse ele na legenda.

Leo Picon se declara para a irmã, Jade Picon

Há poucos dias, Leo Picon encantou os seus fãs ao escrever uma homenagem para a irmã, Jade Picon."Eu te amo minha princesa Jade Picon. Enquanto você dorme aqui do meu lado, penso em todas as fases e transformações das nossas vidas. Tudo que passamos, cada lugar e situação que estivemos e nossa cumplicidade e união seguem intactas no nosso DNA", começou ele.

"Não sei se nossa relação mudou, quando eu tinha 7 e você tinha 2, tinha 13 você 8, tinha 15 vcoê 10, tinha 20, você 15, 25, você 20. A gente mudou muito e nossa relação é sempre conservada nesse espaço de amor, provocações, conselhos, carinho, discussões, trabalho e muitas risadas. Fazer parte da sua vida de um lugar único que é como seu irmão mais velho - seu big brother - é até hoje minha maior alegria e fico feliz que finalmente me reconhecem como irmão da Jade", continuou.

"Sinto que com 5 anos Deus me deu tudo que é de mais precioso para mim, você chegou e mudou completamente minha vida, deixou ela mais feminina, mais colorida, mais divertida, mais cautelosa, me trouxe algo além de mim para eu me preocupar e cuidar. Enquanto eu escrevo aqui, você dormindo colocou a mão sobre minhas mãos. Que você possa sempre sentir meu carinho e amor aonde estiver!", finalizou.