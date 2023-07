Kim Kardashian vende rancho na Califórnia por R$ 16 milhões, socialite pedia valor maior

Depois de um ano no mercado Kim Kardashian conseguiu vender sua casa em Hidden Hills, na Califórnia

Kim Kardashian vendeu o seu rancho em Hidden Hills, na Califórnia por US$ 3,5 milhões (R$ 16,8 milhões), dois milhões de dólares a menos que o valor pedido pela empresária quando colocou à venda no ano passado.

Mesmo assim, a estrela e empresária ainda conseguiu lucrar com a venda, já que ela pagou 1,6 milhão de dólares quando comprou em 2019. Situada em um terreno de 6 mil m², a estrutura de madeira branca foi construída no final dos anos 1950 e inclui uma residência principal com quatro quartos e quatro banheiros em um único andar de quase 370 m². O imóvel tem ainda uma garagem para quatro carros e instalações equestres do outro lado da rua.

Além de uma área social com piso de madeira, teto abobadado com vigas de madeira, janelas panorâmicas e lareira de tijolos, há também uma cozinha equipada com ilha central, bancadas em granito, uma copa, sala de jantar e um escritório.

Na área externa, o quintal cercado possui uma piscina em estilo lagoa e spa com espelho d'água, além de um pátio coberto equipado com churrasqueira embutida e as instalações equestres, que incluem um celeiro de quatro baias, curral e arreios.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Kim Kardashian (@kimkardashian)

Kim Kardashian faz reflexão profunda ao mostrar filhos dormindo: ‘Anos são curtos’

Nesta quinta-feira, 13, a influenciadora digital e empresária Kim Kardashian decidiu dar uma dica para lá de profunda para os internautas. Em suas redes sociais, a socialite registrou seus filhos tirando um belo de um cochilo no sofá da casa da família, juntos da mãe babona, que refletiu sobre o crescimento de seus filhos.

“Os dias são longos, mas os anos são curtos. Aproveite cada segundo”, escreveu a influenciadora digital, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram. Nas fotos, os filhos de Kim, frutos de seu casamento com o rapper e produtor musical, Kanye West, aparecem no melhor sono possível ao lado da mãe.