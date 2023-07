Kim Kardashian faz reflexão profunda ao mostrar filhos dormindo: ‘Anos são curtos’

Influenciadora e empresária Kim Kardashian aproveita momento de paz com filhos para filosofar

Nesta quinta-feira, 13, a influenciadora digital e empresária Kim Kardashian decidiu dar uma dica para lá de profunda para os internautas. Em suas redes sociais, a socialite registrou seus filhos tirando um belo de um cochilo no sofá da casa da família, juntos da mãe babona, que refletiu sobre o crescimento de seus filhos.

“Os dias são longos, mas os anos são curtos. Aproveite cada segundo”, escreveu a influenciadora digital, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram. Nas fotos, os filhos de Kim, frutos de seu casamento com o rapper e produtor musical, Kanye West, aparecem no melhor sono possível ao lado da mãe.

Alguns internautas se derreteram completamente com o momento família. “Isso é exatamente o que parece dormir com meus pequenos. Eles ficam todos tortos e eu acabo com um pé do meu lado”, brincou uma seguidora. “Melhor dica possível, porque você pisca e eles já estão se formando e se preparando para a faculdade”, completou uma outra usuária. “Cada momento é precioso”, celebrou uma terceira pessoa. Além dos milhares de emojis de corações de todos os tipos de cores possíveis, palminhas, foguinhos, carinhas de apaixonados, entre muitos outros, enviados para enaltecer ainda mais a perfeição da família de Kim Kardashian.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Kim Kardashian (@kimkardashian)

Kim Kardashian revela principal motivo que levou ao divórcio de Kanye West

Kim Kardashiandecidiu abrir o jogo sobre o que realmente aconteceu para que se separasse do rapper e produtor Kanye West, afirmando que não sente que o casamento fracassou, mas que precisava acabar pois se sentiu pressionada a seguir as crenças que o ex-marido acreditava.

“Você não pode forçar suas crenças e projetar isso em alguém que pensa algo totalmente diferente”, revelou a influenciadora digital, deixando claro que acha normal pessoas terem opiniões diferentes, pois é “assim que o mundo gira”, mas que acha importante priorizar os mesmos “valores morais” com que se relaciona.