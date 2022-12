Juliana Paes impressiona ao mostrar decoração de sua árvore de Natal: ''Apaixonada''

Atriz Juliana Paes fez fotos com sua árvore de Natal e impressionou com detalhes da decoração em vermelho

A mansão de Juliana Paes (43) já está pronta para o Natal! Nesta quinta-feira, 01, a famosa compartilhou fotos mostrando um pouco da decoração de seu lar este ano e impressionou com os detalhes.

No pé de sua árvore volumosa, de tamanho até o teto, a artista posou usando um look casual e descalça para exibir o resultado da decoração feita por profissionais.

Todo em vermelho, o objeto foi todo coberto por laços, bolas grandes e alguns enfeites em dourados, inclusive uma estrela no topo, que deram um toque especial.

Em volta da árvore ainda foram colocados caixas de presentes douradas com laços vermelho e outros objetos natalinos da mesma cor.

Orgulhosa do trabalho feito em sua casa, Juliana Paes apareceu radiante contemplando a arte. "DEZEMBRO CHEGOU! E com ele, a decoração natalina. Vocês já começaram os preparativos? Obrigada por cuidar de cada detalhe mágico da árvore por aqui, @georgiafestas! Eu tô apaixonada e contando os dias para o Natal. Amo essa época do ano!", disse ela na legenda.

Nos comentários da publicação, os internautas não apenas admiraram a árvore da famosa, mas também sua beleza. "Maravilhosa", elogiaram. "Você é muito bonita, Juliana", falaram outros sobre a beleza natural da atriz.

Juliana Paes impressiona ao mostrar sala de sua mansão

Recentemente, Juliana Paes impressionou ao mostrar um pouco de uma das salas de sua mansão no Rio de Janeiro. Na companhia de seu arquiteto, ela gravou vídeos exibindo a decoração do cômodo e chamou a atenção com o estilo diferente do ambiente.

Com sofás de cor creme e revestimentos de madeira no chão em algumas paredes, a sala principal da ex-global fixa ainda conta com vários enfeites, como um tapete listrado e um espelho principal no canto em uma parede.

