Jogador do Flamengo, Rodrigo Caio e a esposa vivem em apartamento de luxo

Rodrigo Caio, do Flamengo, reforma apartamento luxuoso no Rio de Janeiro para viver com a esposa e os dois filhos

CARAS Digital Publicado em 31/08/2022, às 15h26

O jogador de futebol Rodrigo Caio, que é zagueiro do Flamengo, vive em um apartamento luxuoso com a esposa, a dentista Tayane Carvalho, e o filho, Bernardo, de 1 ano. Esperando o nascimento da filha caçula, Sofie, o casal reformou o local e investiu em uma decoração sofistacada.

Nesta semana, o site UOL revelou detalhes da decoração do apartamento do casal. A decoração foi feita pela equipe da arquiteta Cecilia Leles, que foi a responsável por mostrar detalhes do projeto nas redes sociais.

O casal investiu em uma decoração sofisticada e com toques em madeira, como os painéis no quarto do casal. Além disso, eles escolheram o estilo lúdico para os quartos dos filhos. O quarto do menino foi inspirado no universo do futebol, enquanto o ambiente da bebê que vai nascer conta com detalhes em rosa.

Confira as fotos do apartamento do jogador Rodrigo Caio:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cecilia Leles | Arquiteta (@lelesarquitetura)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cecilia Leles | Arquiteta (@lelesarquitetura)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cecilia Leles | Arquiteta (@lelesarquitetura)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rodrigo Caio (@rodrigocaio_)

