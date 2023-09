Hugh Jackman deve se mudar para ‘apartamento solteirão’ de R$ 58 milhões depois de separação

Hugh Jackman e Deborra-Lee Furness estão se separando após 27 anos de casamento

Parece que Hugh Jackman já achou um novo lar, depois de anunciar sua separação com Deborra-Lee Furness após 27 anos de união. O astro de Hollywood já achou um apartamento digno de solteirão para chamar de seu. Segundo o jornal britânico Daily Mail a propriedade servirá de moradia para o astro durante seus períodos na Austrália.

O apartamento foi comprado em 2015 e fica localizado na praia de North Bondi, próxima à cidade de Sydney. Segundo a imprensa internacional, o imóvel foi comprado por Jackman e Deborra por US$ 5,9 milhões mas hoje em dia está avaliado em US$ 12 milhões (R$ 58 milhões na cotação atual) . O ator é frequentador habitual do apartamento sempre que visita o seu país natal.

O imóvel em Sydney tem três quartos, com vista panorâmica do Oceano Pacífico. Além de um quarto exclusivo para o ator, os outros dois podem ser ocupados por seus filhos, Oscar, de 23 anos e Ava de 18 anos). A garagem tem espaço para dois carros.

O casal, que estava casado desde 1995, anunciou sua separação por meio de um comunicado enviado à revista People: “Fomos abençoados por quase três décadas juntos como marido e esposa em um casamento maravilhoso e com muito amor. A nossa jornada agora começa a mudar, nós decidimos nos separar em busca de crescimento individual”.

Fontes relatam que Jackman está “arrasado” e “muito triste” com o fim do casamento, sites internacionais noticiaram que o ator tem contado com o suporte do amigo Ryan Reynolds para lidar com o momento conturbado de sua vida pessoal. Os dois serão os protagonistas de ‘Deadpool 3’, com lançamento previsto para 2024.

Saiba o preço milionário do apartamento em Nova York de Hugh Jackman e ex-esposa

Com a revelação do término, o site Radar Online revelou que o ex-casal está vendendo seu apartamento triplex em Nova York. O imóvel está à venda desde 2022, mas com o divórcio, os dois estariam com pressa para se livrarem do lar o quanto antes.

Assim, o preço do apartamento no bairro West Village veio à tona e chocou a todos por não ser um valor singelo. Segundo o site, o imóvel está sendo vendido por US$29,9 milhões (aproximadamente R$145,5 milhões, na cotação atual).