Hariany Almeida mostra detalhes de seu novo apartamento: "Segredo revelado"

A ex-BBB Hariany Almeida está de mudança e mostra detalhes de seu novo apartamento, que entrará em reforma em breve

A ex-BBB Hariany Almeida está se preparando para uma nova etapa em sua vida. Nesta segunda-feira, 18, a influenciadora digital iniciou a semana contando que está de mudança para seu mais novo apartamento em Goiânia.

A namorada de Matheus Vargas, filho de Leonardo, compartilhou um vídeo em suas redes sociais para revelar a novidade aos seus seguidores. "Depois de tanto tempo guardando segredo, 2023 está sendo um ano incrível na minha vida, onde está trazendo muitas mudanças, onde eu estou colhendo muitas coisas boas. E por falar em mudança, já vou falar logo, estou de mudança! Comprei um apartamento novo aqui e Goiânia e vou começar a reforma para deixar ele a minha cara."

A ex-sister contou que irá dividir o processo de reforma com o público e que está animada com a novidade. No vídeo, ela mostrou detalhes de alguns cômodos do apartamento, como a varanda panorâmica, sala e quartos espaçosos e grande banheiro. "Já estou muito, muito, muito ansiosa", expressou Hariany.

Na legenda da publicação, ela escreveu um pouco mais sobre a decisão da compra do imóvel. "2023 veio cheio de mudanças na minha vida, me emociono toda com a minha história, há meses atrás me desesperei com tudo que aconteceu, mas segui em frente de cabeça erguida e pronta para começar tudo de novo!!!!", escreveu a influenciadora, lembrando do término de seu noivado com DJ Netto, em fevereiro deste ano.

"E é assim que eu quero ser lembrada sempre, como a menina forte que sempre consegue dar a volta por cima, não importa oque aconteça… E é isso, segredo revelado, agora eu tenho um novo lar, que vai ser a minha cara, o meu apartamento é lindo, a energia é muito leve, e eu vou ser muito feliz morando nele… agora vamos começar com as mudanças", finalizou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Hariany Nathália Almeida (@hariany)

Hariany Almeida surge agarradinha com o namorado

No último domingo, 17, Hariany Almeida mostrou para seus seguidores que está apaixonadíssima. A ex-BBB está namorando Matheus Vargas, filho do cantor Leonardo, e usou suas redes sociais para demonstrar sua paixão pelo herdeiro do sertanejo.

Em fotos publicadas no Instagram, o casalzão apareceu agarradinho durante um passeio pela natureza. Em um dos registros, eles estão pescando em um rio. "Eu amo nós dois", declarou a influencer, que estava usando um top laranja e um short preto.

Os internautas elogiaram o casal nos comentários. "Lindinhos demais, gente", disse uma seguidora. "Deus proteja e abençoe muito mais", escreveu outra. "O casal mais lindo do mundo", afirmou uma fã. "Que lindos!!!! Amo", falou Poliana Rocha, esposa de Leonardo e madrasta de Matheus.