Hariany Almeida surge agarradinha com o namorado, filho do cantor Leonardo: "Amo nós dois"

A ex-BBB Hariany Almeida se declarou ao postar algumas fotos agarradinha com o namorado, o cantor Matheus Vargas

Hariany Almeida está apaixonadíssima! Neste domingo, 17, a ex-BBB e influenciadora digital usou as redes sociais para alguns cliques inéditos ao lado do namorado, Matheus Vargas, filho do cantor sertanejo Leonardo.

Nas fotos postadas no feed do Instagram, o casal aparece agarradinho durante um passeio em meio à natureza. Em um dos registros, eles estão pescando em um rio. "Eu amo nós dois", declarou a influencer, que está usando um top laranja e um short preto.

Os internautas elogiaram o casal nos comentários. "Lindinhos demais, gente", disse uma seguidora. "Deus proteja e abençoe muito mais", escreveu outra. "O casal mais lindo do mundo", afirmou uma fã. "Que lindos!!!! Amo", falou Poliana Rocha, esposa de Leonardo e madrasta de Matheus.

Em entrevista ao Gshow, a ex-BBB e o cantor contaram que eles se conheceram nos bastidores de um clipe, e estão juntos há 3 meses. "Eu convidei a Hari para fazer um clipezinho da minha música, que eu lancei com o Zé, e ela foi. Ela chegou desse jeito dela, maravilhosa, e eu não dei conta de focar muito no trabalho, mas depois deu certo, pedi direct, WhatsApp, demorou um pouco mais foi", contou o artista.

Hariany entregou que o rapaz gostou do jeitinho atrapalhado dela. "Sabe o que fez ele gostar de mim? Quando eu fui fazer o trabalho com ele, na primeira cena que teve, eu levei um trupicão, quase caí no chão, passei a maior vergonha. Eu quase quebrei o pé", revelou ela. "Foi ali que eu apaixonei...", confessou Matheus.

Hariany rebate críticas de internautas sobre seu jeito de falar

Nesta última quinta-feira, 14, a ex-BBB Hariany Almeida decidiu fazer um desabafo em suas redes sociais. Através dos stories de seu Instagram, a namorada de Matheus Vargas disse que andava recebendo alguns comentários maldosos sobre o seu jeito de falar.

"[...] Eu tento me blindar, mas é chato porque o povo tocou numa ferida minha que eu tenho muita insegurança. É tão chato você ser julgado por ser você, sabe? Eu já fiz curso de oratória, já fiz minhas aulas de comunicação e postura. E é muito chato, gente. Eu já melhorei e vou continuar melhorando, e eu não vou mudar meu jeito 100% para poder agradar às pessoas", desabafou em um trecho.