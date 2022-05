Graciele Lacerda mostra detalhes da fazenda de Zezé Di Camargo após reforma

Nas redes sociais, Graciele Lacerda mostrou como ficou o local após a reforma e a nova decoração

Nesta sexta-feira, 20, Graciele Lacerda (41) mostrou para os seguidores das redes sociais alguns detalhes da fazenda que mora com Zezé Di Camargo (59), após o local passar por uma reforma.

No Stories do Instagram, a influenciadora digital contou que ficou muito feliz com o resultado das mudanças que foram feitas no imóvel, localizado em Arapaguaz, cidade em Goiás.

"Ai, gente! Está tudo arrumadinho. Olha que bonitinho, tudo decoradinho. Lá dentro também", disse ela, mostrando a parte externa e interna da fazenda.

"Pensem no tanto que eu estava com saudade daqui, gente do céu. Que delícia, gostoso demais. E está tudo limpinho, grama cortadinha, tudo aparadinho. [...] Ai, gente, bom demais", contou Graciele, explicando que ainda faltam detalhes na decoração.

Vale lembrar que Graciele e Zezé compraram recentemente um apartamento em Vila Velha, no Espírito Santo, para que a influencer possa ficar mais perto de sua família. O imóvel fica em um empreendimento de luxo com vista para o mar de Itaparica e custa entre R$ 2 milhões e R$ 4,5 milhões segundo o Splash.

