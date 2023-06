Giulia Costa dá detalhes de processo de sair da casa dos pais e rebate críticas

Filha de Flávia Alessandra, a cineasta Giulia Costa deixa claro que sabe o que é realmente importante em sua vida

Nesta quarta-feira, 14, a cineasta Giulia Costa, filha da atriz Flávia Alessandra, usou suas redes sociais para conversar com seus seguidores sobre o processo delicado de sair da casa de seus pais. Com 23 anos de idade, a influenciadora digital mostrou toda sua maturidade ao rebater uma crítica que sofreu sobre a ‘falta de luxo’ de sua nova residência.

“Você deixou de morar em um apartamento luxuoso para um menor por opção sua”, indagou uma seguidora. “Estou recebendo muitas perguntas desse tipo. Eu não sei assim, mas normalmente você tem que começar de algum lugar, né?”, debochou a modelo, através de um storie de seu perfil oficial no Instagram.

Giulia ainda deixou claro como a questão pe fútil. “Enfim, vou parar por aqui mesmo, porque tenho tanta coisa pra falar que não sei nem por onde eu começo. É que também é tão óbvio ao mesmo tempo que prefiro não comentar”, disparou a atriz.

Ela ainda aproveitou para explicar o motivo de ter decidido morar sozinha e como está lidando com a saudade da família. “Acho que é um processo natural, né? A gente sair da casa dos nossos pais. Não teve um motivo específico. Mas é óbvio que eu senti um mix de medo, de tristeza, de felicidade, alegria, empolgação... um mix de vários sentimentos. E acho que faz parte também, eu ainda estou aprendendo a lidar. Tem dias que eu sinto falta de casa, tem dias que eu sinto falta daquela movimentação da casa (que eu achava que não iria sentir e sinto)”, desabafou.

Além disso, Giulia contou qual foi a reação de sua mãe e de seu padrasto, o apresentador Otaviano Costa, quando anunciou que iria se mudar. “Eles ficaram super tranquilos, me apoiaram e entenderam que é natural e faz parte. A única coisa que minha mãe falou quando eu encaixotei [minhas coisas], estava fazendo a mudança e meu quarto ficou vazio, foi: 'Tem que encher isso aqui, não pode deixar vazio. Se deixar vazio dá uma depressão”, recordou. Por fim, a atriz ainda contou que quem ficou com seu antigo quarto foi Olivia, irmã mais nova.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giulia Costa (@giuliacosta)



Giulia Costa mostra decoração de seu apartamento

A jovem Giulia Costa já está morando sozinha no Rio de Janeiro. Ela saiu da casa da mãe recentemente e está encantada pelo seu novo lar. Neste sábado, 27, ela mostrou um detalhe do seu apartamento e como ficou a decoração do hall de entrada.

Nas fotos, ela posou na frente da porta de entrada para exibir o seu look do dia e revelou alguns detalhes do ambiente. Ela pintou as paredes e a porta de verde, colocou um vaso com planta, um elefante dourado e um espelho estiloso na parede. “Dia de festival e primeira vez me arrumando na casa nova... Feliz da vida!”, disse ela na legenda.