Filha de Gugu Liberato, Sofia Liberato muda de casa e mostra detalhe de sua nova mansão

Uma das filhas gêmeas de Gugu Liberato, Sofia Liberato se muda com o namorado e revela como foi a ida para a nova casa

A jovem Sofia Liberato, que é uma das filhas gêmeas do apresentador Gugu Liberato, está em um novo lar! Ela se mudou junto com seu namorado, Gabriel Gravino, nesta semana e está radiante com a novidade. Vivendo nos Estados Unidos, ela contou que está vivendo em uma nova mansão e já mostrou um detalhe do novo lar para os fãs.

Nesta quarta-feira, 7, a influencer exibiu um vídeo do processo de mudança. Ela mostrou o amado colocando os itens no caminhão de mudança, a chegada deles na nova casa e a felicidade ao entrar na área social do local.

“Nosso novo lar”, disse ela na legenda. Nos comentários, os fãs demonstraram a torcida pelo sucesso na nova fase da vida dela. “Que Deus abençoe seu novo lar”, disse um internauta. “Parabéns! Merece muito”, afirmou outro. “Que vocês sejam imensamente felizes!”, comentou mais um.

Vale lembrar que Sofia é irmã gêmea de Marina Liberato. As duas também têm um irmão mais velho, João Augusto Liberato. Desde a morte do pai, eles viviam com a mãe, Rose Miriam, na região de Orlando, na Flórida.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sofia Liberato (@sofi_liberato)

Filhas gêmeas de Gugu Liberato curtem momento com a mãe

As gêmeas Sofia e Marina Liberato, filhas do apresentador Gugu Liberato, aproveitaram a viagem ao Brasil neste mês para atualizar as fotos nas redes sociais. Desta vez, as duas surgiram em novas fotos com a mãe, Rose Miriam Di Mateo.

A imagem delas foi feita enquanto estava com look elegantes em uma casa luxuosa durante uma noite em família. Elas também surgiram em uma foto com a avó materna, Odete Lima de Souza. “As mulheres da família”, disse Sofia na legenda do post.

Atualmente, a família disputa na justiça para que Rose Miriam a possibilidade de ser reconhecida uma união estável com o apresentador antes de sua morte. Gugu deixou uma herança estimada em R$ 1 bilhão.