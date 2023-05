Filhas de Gugu Liberato surgem com a mãe em fotos inéditas

Em temporada no Brasil, filhas gêmeas de Gugu Liberato celebram momento especial com a mãe em novas fotos

As gêmeas Sofia e Marina Liberato, filhas do apresentador Gugu Liberato, aproveitaram a viagem ao Brasil neste mês para atualizar as fotos nas redes sociais. Desta vez, as duas surgiram em novas fotos com a mãe, Rose Miriam Di Mateo, nesta sexta-feira, 26.

A imagem delas foi feita enquanto estava com look elegantes em uma casa luxuosa durante uma noite em família. Elas também surgiram em uma foto com a avó materna, Odete Lima de Souza. “As mulheres da família”, disse Sofia na legenda do post.

As duas também são irmãs de João Augusto, filho mais velho de Gugu e Rose. Atualmente, a família disputa na justiça para que Rose Miriam a possibilidade de ser reconhecida uma união estável com o apresentador antes de sua morte. Gugu deixou uma herança estimada em R$ 1 bilhão.

Filho de Gugu Liberato se pronuncia sobre audiência na justiça

Após uma audiência na justiça, o jovem João Augusto Liberato, filho de Gugu Liberato, se pronunciou sobre os rumores a respeito de sua participação. Em uma declaração nas redes sociais, ele falou sobre a sua situação.

"Eu sou uma pessoa reservada e discreta como meu pai era. Eu realmente não queria me manifestar publicamente sobre este caso, mas todos os vazamentos sobre a audiência de ontem, e tudo que falaram ao meu respeito, me obrigaram a escrever esta mensagem. Eu fiz questão de estar presente e não é verdade que preferi ficar calado durante a audiência, não me manifestei porque não era o momento de me ouvir", explicou sobre ficar quieto.

"Fiquei muito supreso quando falaram que decidi ficar calado. Porque, pelo contrário, tenho muito para falar e até tive que me segurar para não falar quando não era o momento. Foi muito triste ver e ouvir tantas coisas que não eram verdadeiras, mas eu respeitei as regras da audiência. Tudo o que venho vivendo é muito triste e incrivelmente desnecessário. Meu pai me ensinou tantas coisas e o que eu quero é seguir minha vida honrando isso tudo", lamentou.

"Meu pai sempre foi um homem correto, sincero, humilde, generoso e muito reservado. Tudo oque ele fazia era muito bem pensado e suas decisões foram sempre focadas para o bem maior de todos. Quem realmente o conheceu sabe da sua forte integridade e inteligência em tomar decisões. E hoje eu vejo sua vida e história sendo desrespeitada com um monte de mentiras. Meu pai não merece isso e eu vou fazer de tudo para defender a verdade e a sua memória", declarou.