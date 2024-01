Fernanda Paes Leme exibe o barrigão na piscina de nova mansão: “Meu sonho”

Grávida e radiante, Fernanda Paes Leme abre álbum de fotos do primeiro mergulho na nova piscina de sua mansão luxuosa em Salvador

Nesta segunda-feira, 15, Fernanda Paes Leme usou as redes sociais para dividir a realização de três sonhos! Além de celebrar a espera pela chegada de sua primeira filha, Pilar, fruto do noivado com Victor Sampaio, a apresentadora também comemora a estreia de seu novo programa. Tudo isso na piscina de sua nova mansão em Salvador, na Bahia.

Em seu perfil no Instagram, Fernanda dividiu a realização de seu sonho ao exibir o barrigão em seu primeiro mergulho na luxuosa piscina. A apresentadora, que estreia hoje seu programa "Na Piscina com Fê Paes Leme" no GNT, exibiu a vista para o mar, o crescimento de sua pequena no forninho e detalhes da atração na comemoração em dose tripla.

“Hoje estreia meu programa Na Piscina Com Fe Paes Leme e coincidentemente, me peguei escolhendo essas fotos, NA PISCINA, em MINHA PISCINA. E isso veio carregado de significado. Não só porque me achei linda, porque me sinto bem comigo, porque a luz estava incrível”, Fepa iniciou emocionada na legenda da publicação.

“Mas porque é uma realização muito maior. Meu primeiro banho nessas águas é com a Pilar na barriga…realmente algo muito simbólico pra mim. Que sensação incrível”, disse a comunicadora, que dividiu detalhes das obras de sua nova residência nas redes sociais: “Aqui pro meu sonho, que virou realidade”, ela celebrou.

Vale lembrar que Fernanda arrematou o imovel antes mesmo de engravidar de sua primeira herdeira e deu início às reformas no ano passado. A residência, que fica localizada no bairro Santo Antônio Além do Carmo, passou por obras em todos os cômodos para ficar com a cara da apresentadora e de seu noivo, que agoram aguardam a chegada da primogênita.

É importante mencionar também que no final do ano passado, Fernanda Paes Leme se despediu do comando do podcast 'Quem Pode, Pod' ao lado de sua melhor amiga Giovanna Ewbank. Atualmente, Fepa está focada na nova atração que dividirá com a loira no GNT, além de seu próprio programa e na gestação de sua primeira herdeira.

Como será o novo programa de Fernanda Paes Leme?

A apresentadora Fernanda Paes Leme tem novidades em sua carreira! A chegada de um novo ano, trouxe um novo programa. Ela vai comandar uma nova atração no GNT durante a programação de Verão 2024. A estrela foi escalada para ser a apresentadora do programa Na Piscina, com Fê Paes Leme, que estreia nesta segunda-feira, 15 de janeiro.

O programa terá Fernanda dentro de uma piscina com convidados especiais para conversarem sobre a vida e as carreiras com direito a muita diversão, risadas e fofocas em clima de verão; conheça alguns dos participantes e saiba tudo sobre o novo projeto de Fernanda Paes Leme.