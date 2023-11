Saiba como será o novo programa de Fernanda Paes Leme no GNT

Grávida, Fernanda Paes Leme ganha novo programa no GNT. Saiba como será!

A apresentadora Fernanda Paes Leme tem novidade em sua carreira. Ela vai comandar uma nova atração no GNT durante a programação de Verão 2024. A estrela foi escalada para ser a apresentadora do programa Na Piscina, com Fe Paes Leme, que estreia em 15 de janeiro.

O programa terá Fernanda dentro de uma piscina com convidados para conversarem sobre a vida e as carreiras com direito a muita diversão, risadas e fofocas. Entre os convidados estão Márcia Sensitiva, João Vicente, Monica Iozzi, Pocah e Linn da Quebrada.

“O programa é de verão, solar, "astralizado". Um bate-papo com som, bons drinks - para mim sem álcool agora, risos - e convidados muito especiais! Vou receber pessoas que, além de serem boas de papo, adoram esta estação do ano. Afinal, a gente sabe que tem coisas que só acontecem no verão. Vamos descobrir muitas histórias novas desses convidados, a dar muita risada, além de falar sobre coisas gostosas e deliciosas que só o verão pode trazer. E, pessoalmente, vai ser uma experiência única, porque eu não estarei sozinha! Vai ser um programa inesquecível, com certeza”, contou ela.

As gravações começaram em 20 de novembro de 2023. Vale lembrar que Fernanda Paes Leme tem uma longa trajetória no GNT. Ela estreou no canal em 2014 com a série Amor Veríssimo. Depois disso, ela esteve em Odeio Segundas, Desengaveta, Missão Design e Viagem a Qualquer Custo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fernanda Paes Leme (@fepaesleme)

Grávida, Fernanda Paes Leme revela nome da filha

Fernanda Paes Leme revelou o nome de sua primeira filha. A apresentadora compartilhou fotos ao lado do noivo, Victor Sampaio. Os dois escreveram em suas barrigas o nome da primeira filha. Enquanto ele fez um coração, ela teve o nome da criança na barriguinha de grávida.