Fabio Porchat debocha de problema em chuveiro de sua mansão em obras

Apresentador e humorista Fabio Porchat aparece ensaboado para relatar problema em chuveiro de mansão

Nesta segunda-feira, 24, o apresentador Fabio Porchat mostrou um pouco mais sobre a novela que está sendo a obra de sua mansão. O humorista que comanda o programa https://caras.uol.com.br/casa-dos-famosos/fabio-porchat-revela-detalhes-de-sua-mansao-de-tres-andares-no-rio-de-janeiro.phtml compartilhou com seus seguidores que encontrou mais um problema na residência que construiu no Jardim Botânico, na cidade do Rio de Janeiro.

Enquanto estava todo ensaboado, debaixo do chuveiro ligado, o ator revelou que nenhum dos dois banheiros que a casa possui estão esquentando na temperatura ideal, ou fica quente demais, ou fica frio demais.

“Temos novidades na obra, sei que você quer saber. Chuveirinho! Não dá para tomar banho na casa, porque a água vai da temperatura do Alaska a Cuiabá em alguns segundos. Então, fica queimando a minha alma e esfriando a minha uretra sem parar”, disse o comediante, de forma irônica.

“Eu tenho que ficar assim no banho, entro na água e saio, porque ficou muito quente, entro e saio. E ninguém sabe como resolver. Que legal, né? Que bacana, recomendo. Ninguém sabe o que é, ninguém toma decisão, atitude. E eu fico nessa, entrando no banho, saindo do banho”, explicou Porchat.

Para finalizar, já com o chuveiro desligado, o comediante deu umas alfinetadas. “Um detalhe: isso é em todos os banheiros da casa, não é só no meu. Por isso está essa alegria. Eu recomendo a todos, que gostoso. O que é melhor? Banho quente ou banho frio? Eu tenho os dois”, brincou o apresentador.

Casa nova!

Quem também está mudando a vida é Fábio Porchat, que recentemente mostrou para seus seguidores nas redes sociais alguns detalhes de sua nova mansão no Rio de Janeiro. Após diversos meses de reforma, o comediante finalmente pode fazer um pequeno tour pela casa. Apesar de ainda não estar decorada, Fábio mostrou diversas partes da casa. Além da mansão ter três andares, o apresentador do “Que História É Essa Porchat?” ainda revelou que os armários da cozinha são da cor azul.

