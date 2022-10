Fabiana Karla compra mansão e compartilha detalhes da reforma; confira as fotos do imóvel

Fabiana Karla compra mansão e compartilha detalhes após reforma no imóvel de luxo localizado na Barra da Tijuca

CARAS Digital Publicado em 26/10/2022, às 10h30

A atriz, apresentadora e humorista Fabiana Karla (46) comprou uma nova mansão na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Para deixar o imóvel com a sua personalidade, ela decidiu fazer uma reforma e compartilhar as principais mudanças nos cômodos pelas redes sociais.

Na lateral da casa há detalhes de cobogós, elemento construtivo tipicamente brasileiro, inspirado nas tramas de madeira vazadas, comuns na arquitetura árabe e que foram desenvolvidas na região nordeste do Brasil, em especial na década de 1920.

Fabiana, como boa nordestina, se aproximou do elemento e disse em uma de suas postagens no Instagram: "Não poderia faltar na minha casa os cobogós. As peças têm diferentes linhas, acabamentos e espessuras, criando efeitos maravilhosos, dinâmicos e que quebram a monotonia!".

Também na parte externa mas próxima à escada que leva ao segundo andar da casa, Fabiana decidiu colocar um ripado de alumínio que imita madeira. O ambiente também conta com mesa para jantar e cadeira com assento estampado em listras horizontais nas cores preto e branco.

Ainda na área externa, mais ao canto direito, há uma área gourmet com churrasqueira e móveis planejados que seguem uma paleta de cores que oscila entre tons terrosos e de azul. O espaço tem itens trazidos do Nordeste que conversam com a história da artista pernambucana.

"A churrasqueira, o forno grill e a coifa ficaram perfeitos, agora a minha casa está pronta para receber meus amigos e festejar bastante!", comemorou Fabiana Karla em outra postagem no Instagram.

Como os detalhes internos da mansão não foram expostos ao público, Fabiana finalizou a série de postagens da reforma da casa, com imagens de sua piscina e banheira de hidromassagem. Próximo ao ambiente criado para momentos de relax, a atriz colocou espreguiçadeiras e um guarda-sol.

"Meu maior desejo era ter uma área externa bem confortável mas sem perder aquele toque de design", explicou a atriz. Fabiana também exibiu suas cadeiras para leitura e um sofá em formato de círculo, onde pretende praticar meditação.