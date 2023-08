Volta por cima! Ex de Cauã Reymond se muda para casa simples: "Medo de ser julgada"

Ex de Cauã Reymond mostra sua nova casa e desabafa; ela está se reerguendo após o fim do casamento

Ex-esposa de Cauã Reymond, a modelo Mariana Goldfarb publicou um desabafo neste final de semana nas redes sociais no qual refletiu sobre a reconstrução de sua vida pessoal após a separação. A artista também mostrou detalhes de seu novo lar.

"Morria de medo de ser julgada por não estar com alguém. E eu não tenho ninguém e tô muito feliz! Estou me conectando a mim mesma pela primeira vez, tô apaixonada por mim!", começou ela que é conhecida pela franqueza com os fãs.

A modelo já se mudou para uma nova casa de dois andares que está sendo decorada aos poucos. “Não sei se vocês têm essa sensação. Mas como é bom estar em casa! Se eu quiser dormir agora, sete da noite, eu durmo, se eu quiser ler um livro, eu leio, seu eu quiser assistir a uma série, assisto. Se eu quiser fazer uma comida, eu faço. Se eu quiser pedir uma comida, eu peço. Isso é um luxo! A casa é uma extensão da gente e eu tô cuidando dessa casa com tanto afinco, com tanta paixão, tanto amor, que eu saio e fico com muita vontade de voltar”, contou ela.

Mariana Goldfarb também mostrou detalhes da decoração do espaço e disse que está se adaptando à nova rotina. A modelo contou que sempre teve medo de morar sozinha, mas que agora está adorando a experiência.

"Me diziam pra ficar sozinha e eu dizia, não, tenho medo, não quero. Estou amando não ter pressa e fazer as coisas no meu tempo, no meu ritmo e da maneira que eu julgo ser conveniente para mim. Amo ditar as próprias regras da minha vida, porque até então não era assim que acontecia", reflete ela, que não está em busca de um novo amor no momento: "Já congelei meus óvulos, fiz a minha parte. Mas quando acontecer, que venha para somar. E sei que vai ser tão especial, porque eu não estou com pressa".