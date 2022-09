De biquíni, Preta Gil mostra vista impressionante da sua casa no Rio: ''Único''

A cantora Preta Gil impressionou os seguidores com imagens da vista deslumbrante da sua casa no Rio de Janeiro

Preta Gil (48) impressionou os seguidores nesta sexta-feira, 9, ao mostrar a vista deslumbrante da sua casa no Rio de Janeiro. De biquíni, a cantora fez um tour de 360 graus do local e arrancou elogios.

Aproveitando o clima ensolarado da cidade maravilhosa, a artista renovou o bronzeado e dividiu com os fãs a vista privilegiada do pôr do sol da residência.

Nas imagens, ela grava a área externa da casa com piscina na parte alta do Rio. "Todo pôr do sol é único aqui no #mirantemozis. Eu amo meu Rio!!!", escreveu ela na legenda.

A beleza natural de Preta chamou a atenção dos internautas. "Tão linda", "Lindo igual a você", "Maravilhosa", "Pretinha linda", dispararam eles nos comentários.

PRETA GIL REBATE FÃS QUE FALAM DOS SEUS CABELOS BRANCOS

Preta Gil (48) estava respondendo uma caixinha de perguntas de seus fãs no Instagram, quando foi questionada se não iria pintar seu cabelo, pois os fios brancos estavam aparecendo. Ela negou, dizendo que estava amando seu novo visual.

"Não estou querendo, não. Estou amando meu cabelo assim, cada vez amo mais. Vamos normalizar os brancos, gente, pelo amor de Deus? Meu cabelo é lindo assim", contou.

