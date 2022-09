Preta Gil chama atenção ao usar biquíni mínimo durante banho de piscina: ''Uma diva é uma diva!''

Preta Gil chamou atenção de seus fãs ao surgir usando um biquíni mínimo enquanto curtia a piscina de sua casa

Redação Publicado em 01/09/2022, às 16h34

Nesta quinta-feira, 1, Preta Gil (48) decidiu aproveitar o sol do Rio de Janeiro para curtir a piscina de sua casa, que está em obras. Para isso, a cantora apostou em um biquíni mínimo rosa, que esbanjava toda a sua beleza natural.

É claro que a artista fez questão de registrar o momento e publicou um vídeo onde ela aparece mostrando com detalhes esse momento de seu dia, dando destaque para as curvas de seu corpão. Ela ainda aproveitou para exibir a linda vista que tem da cidade do Rio de Janeiro que tem diretamente de sua casa.

Na legenda, ela escreveu: "Invadi a obra pra tomar um solzinho hoje!".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Uma diva é uma diva!", escreveu um. "Beleza natural!", falou outro. "Linda e gostosa!", disse um terceiro.

Confira o video de Preta Gil usando um biquíni mínimo enquanto curtia a piscina de sua casa:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Preta Gil 🎤 (@pretagil)

Preta Gil esbanja estilo ao surgir usando vestido vermelho

Recentemente, Preta Gil decidiu usar suas redes sociais para exibir todo o seu estilo ao usar um vestido vermelho elegante durante um evento em São Paulo. "Muito plena!", "Toda trabalhada na elegância!" e "Maravilhosa demais!", foram só alguns dos elogios que ela recebeu no post em questão.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!