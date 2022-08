Preta Gil rebate fãs que falaram do seu cabelo branco: “Vamos normalizar”

Preta Gil afirmou que não pretende pintar seus cabelos brancos e contou que está apaixonada pelo seu novo visual

Nesta sexta-feira, 26, a cantora Preta Gil (48) estava respondendo uma caixinha de perguntas de seus fãs no Instagram, quando foi questionada se não iria pintar seu cabelo, pois os fios brancos estavam aparecendo. Ela negou, dizendo que estava amando seu novo visual.

"Não estou querendo, não. Estou amando meu cabelo assim, cada vez amo mais. Vamos normalizar os brancos, gente, pelo amor de Deus? Meu cabelo é lindo assim", contou.

Festa de Aniversário

Recentemente, Preta Gil comemorou seus 48 anos fazendo uma festa gigante no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, com presença de muitos famosos.

Na festa, famosos como seu pai, Gilberto Gil (80), os irmãos, seu marido Rodrigo Godoy (33), seu filho, Francisco Gil (27), amigos e artistas

Para a noite especial, Preta escolheu um vestido brilhante todo prateado com mangas compridas da marca Dolce e Gabbana. "Pronta pro meu dia, vamos celebrar!!!", disse ela ao compartilhar a produção para a festa no Instagram.

Além disso, para comemorar a chegada de seu novo ciclo, Preta fez uma sessão de fotos de biquíni e sem make.

"Hoje, estou aqui pra vocês, sem make do jeito que sou, com as marcas que tenho e com uma vivência muuuito linda!!! Se eu pudesse falar pra Preta de 20 anos pra ela se amar e se aceitar como eu me amo hoje, teria evitado tantas dores", disse ela, e continuou: "Por isso, hoje eu digo pra pra vocês que me seguem: se amem, se aceitem, busquem se cercar de pessoas que te valorizem do jeito que você é. Não é fácil, mas é totalmente possível!!! Hoje, celebro também meus 20 anos de carreira, que tem uma trajetória única de muita luta e vitórias. Obrigada aos meus fãs por todo suporte e amor!!".