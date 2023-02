De Ana Hickmann a Carla Diaz: Confira as tendências de decoração de verão da casa dos famosos

Tendências para o verão, pufes e poltronas para aproveitar o jardim e o quintal são queridinhos dos famosos

Com a chegada do verão novas tendências surgem, para além de roupas e maquiagens elas se estendem até as casas. Para diversas celebridades, o momento agora é de conectar o interior da casa com os jardins, para aproveitar os dias ensolarados e a piscina, eles buscam móveis leves para estar também no exterior.

"Essa escolha faz com que eles tenham o conforto do interno com a área externa, para aproveitar o sol, até uma piscina. Temos peças muito procuradas que são as poltronas e pufes, que ficam próximos à lareira e podem ser arrastados para a piscina, por exemplo", explica Rubens Stuque, arquiteto e fundador da Eco Flame Garden, empresa de arquitetura que tem lojas localizadas em São Roque, no interior de São Paulo, e na capital do estado.

Para ele, a ideia de aproveitar o exterior da casa traz, além de versatilidade, um novo estilo de vida. "É muito melhor para a vida, do que você estar apenas dentro de casa e ficar assistindo a uma série na Netflix, por exemplo", acrescenta Mateus Ferrareto, também fundador da empresa.

A lista de famosos que já aderiram à tendência é grande e diversa, contando com cantores, influenciadores, atores e atrizes. Nomes como Ana Hickmann, Carla Diaz, Deive Leonardo, Flávia Alessandra, Giovanna Antonelli, Grazi Massafera, Fernanda Souza, Bruno Gagliasso, Sorocaba, da dupla com Fernando Zor, e Rodolffo, da dupla com Israel, já garantiram a integração entre os ambientes.

"Criamos em pequena escala isso de viver melhor no jardim, e isso encantou as celebridades de um jeito que a gente não imaginava", acrescenta Rubens. Para a dupla de empreendedores, a ideia de uma empresa sustentável e produtos que respeitem o meio ambiente está cada vez mais em alta, e tende a se tornar cada ano maior.

No site oficial da marca, os pufes custam de R$ 1.190 até R$ 3.290. Para Rubens e Mateus, os pufes e poltronas também podem ser utilizados na época do inverno, em volta de lareiras e até mesmo dentro de casa.

Rubens ainda acrescenta que, após a pandemia de Covid-19, as tendências passaram a surgir também nas redes sociais. Ele afirma que antes, as maiores inovações saíam de feiras de arquitetura, porém, agora a internet se tornou uma grande aliada para aprender sobre o que as pessoas buscam para seu estilo de vida.

CONFIRA FOTOS DAS CASAS DOS FAMOSOS:

Ana Hickmann

Carla Diaz

Deive Leonardo

Flávia Alessandra