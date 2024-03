Conheça a mansão luxuosa de Danielle Winits e André Gonçalves com vista para o mar

Os atores Danielle Winits e André Gonçalves moram em uma mansão belíssima no Rio com cenário paradisíaco; saiba o valor

A atriz Danielle Winits chamou atenção dos fãs na última segunda-feira, 04, ao compartilhar em suas redes sociais um registro na varanda de sua mansão, localizada em Joá, entre a Zona Oeste e Zona Sul do Rio de Janeiro. O imóvel, que possui uma belíssima vista para o mar, é avaliado em cerca de R$ 5 milhões.

Dani divide o local junto com o marido, o ator e ex-A Fazenda André Gonçalves. Eles, inclusive, são vizinhos de famosos como os apresentadores Luciano Huck e Marcio Garcia, que também moram na mesma região.

O casal vive na mansão desde 2021, apelidado carinhosamente por eles de "cabana contemporânea". André chegou a sair da casa após os dois anunciarem a separação, em 2023, mas voltou a morar no local assim que reataram a relação, logo após sua participação no reality rural da Record TV.

++ Angélica impressiona ao revelar vista do jardim de sua mansão: ''Quanta beleza''

Dona de cliques belíssimos, Danielle Winits aproveita o cenário paradisíaco de sua mansão para realizar seus ensaios fotográficos. O último registro compartilhado pela atriz em sua varanda usando um biquíni recebeu diversos elogios dos internautas.

Confira imagens da mansão de Danielle Winits:

Danielle Winits celebra união de André Gonçalves com seu filho

A atriz Danielle Winits mostrou mais momentos ao lado de André Gonçalves após ele sair de A Fazenda 15. Depois de postar que passaram o Natal juntinhos, a loira publicou nesta terça-feira, 27, fotos do ator em sua casa ao lado de seu filho mais novo, Guy Faro, de 12 anos.

Com o enteado, o ex-peão surgiu usando a mesma camiseta e curtindo o momento em família. Ao que tudo indica, André Gonçalves e Danielle Winits estão juntos novamente após terem se divorciado um pouco antes do artista entrar no reality show rural da Record TV.

"Overposting campeão de amor. Temos", escreveu a famosa ao exibir alguns registros de como foi o Natal deles. Recentemente, Danielle Winits celebrou seus 50 anos e refletiu sobre a nova idade em um post na web.

"O melhor da festa é esperar por ela. Imersa em gratidão a todos que me cercam e me transformam! Meio século de uma vida pautada por tantas memórias que habitam nas profundezas do meu coração! Que venham mais 50 anos… de saúde, amor, emoção, evolução e revolução! Vem comigo?!? Te encontro pelo caminho!", escreveu.