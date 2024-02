Conheça a fazenda enorme do sertanejo Marrone

O sertanejo Marrone, da dupla com Bruno, surge em sua fazenda em Goiás para curtir os dias de descanso. Conheça o espaço que já apareceu na TV

O cantor sertanejo Marrone, da dupla com Bruno, é o proprietário de uma fazenda em Goiás. Nesta terça-feira, 6, ele mostrou stories na área externa da propriedade e despertou a curiosidade dos fãs.

A fazenda dele se chama Favo de Mel, que o título de uma música de sucesso da dupla Bruno e Marrone. O local tem 35 mil hectares, criação de gado e leilões dos animais que ele cria, e também lago gigante para pesca. Inclusive, o artista fez uma piscina ao ar livre personalizada com a inicial do seu nome no fundo.

Em 2016, Marrone abriu as portas de sua mansão para o programa Domingo Show, de Geraldo Luis, na Record TV. Veja algumas imagens de como é a fazenda do artista:

Cirurgia de Marrone

O cantor Marrone, da dupla com Bruno, se afastou dos palcos em dezembro de 2023 e o motivo veio à tona agora. De acordo com o colunista Leo Dias, Bruno contou que o amigo precisou interromper a presença nos shows da dupla para fazer uma correção nos olhos.

Isso porque ele ficou com uma questão nos olhos após passar por uma cirurgia plástica no rosto há poucos meses. “Ele foi fazer uma correção nos olhos, daquela outra cirurgia que tinha feito, ele fez muitos procedimentos ao mesmo tempo e o olho não voltou para o lugar certo”, disse ele.

Vale lembrar que Marrone fez vários procedimentos no rosto, como Lifting Facial, Blefaroplastia, Otoplastia, Rinosseptoplastia, Lipoaspiração de papada e preenchimento labial. Na época, o cantor ainda revelou que teve uma crise de ansiedade ao se ver após a cirurgia. “Eu levei um susto após o pós-operatório, o que é uma coisa normal. Foi um susto apenas. A gente, às vezes, fica olhando o espelho, fica um pouco assustador, é por causa da situação”, afirmou ele ao programa Fofocalizando, do SBT.

Inicialmente, a equipe de Marrone informou que ele iria fazer uma pausa nos shows para cuidar de uma questão de saúde. "Em virtude de um problema urinário, o cantor Marrone estará ausente nas apresentações abaixo. A agenda segue sendo cumprida somente com seu parceiro Bruno", afirmaram.