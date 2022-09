Claudia Leitte explica a presença de abajur polêmico em sua casa

Claudia Leitte revela a origem de abajur que deu o que falar nas redes sociais: 'Não significa nada além disso'

A cantora Claudia Leitte (42) ficou surpresa ao ver a repercussão da foto de um abajur que tem em sua casa. Ela foi alvo de rumores ao exibir um abajur em formato de arma em cima de uma bíblia nos stories do Instagram. Rapidamente, ela apagou o registro e veio à público para explicar a história do item de decoração.

A estrela revelou que não teve uma intenção política ao mostrar o objeto e que o abajur foi presente que ganhou há muito tempo.

“Gente, os stories que postei não têm qualquer intenção política. O abajur que aparece no vídeo é uma peça de arte criada por um designer francês, que ganhei de presente há mais de 10 anos. Faz sentido para mim, pois havia acabado de ler 'Usamos as armas poderosas de Deus, e não as armas do mundo'. E, para mim, não significa nada além disso”, disse ela.

E completou: “Marquei o meu amigo que me deu o livro que mostrei no vídeo como sinal de gratidão. Nada além disso. Não passou por minha cabeça nenhuma dessas afirmações que chegaram a mim!”.

