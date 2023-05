Bianca Andrade impressiona ao exibir detalhes inéditos de mansão luxuosa: “Riqueza”

Influenciadora digital Bianca Andrade choca seguidores ao mostrar detalhes da decoração de nova residência luxuosa

A empresária e influenciadora digital Bianca Andrade (28), mais conhecida como ‘Boca Rosa’, deixou os seguidores espantados ao compartilhar alguns detalhes inéditos de sua nova residência nesta quarta-feira, 17. A ex-BBB se mudou recentemente para a mansão luxuosa, avaliada em cerca de R$18 milhões.

A mãe do pequeno Cris (1), fruto do relacionamento com o também ex-BBB Fred Bruno (34), posou na sala de casa com um cropped branco e uma calça cargo de cintura baixa. Na legenda, ela contou que está preparando um conteúdo especial para os seguidores, o tour completo pela residência, que agora já está com a decoração completa: “Vou gravar o tour agora!”, Bianca anunciou.

Na sequência, a influenciadora incluiu imagens de alguns detalhes inéditos da casa, como uma mesa de jogos com vista para a natureza, os móveis de sua sala de jantar chiquérrima, a piscina externa cristalina de borda infinita e até uma piscina interna na sala de casa. “Por qual cômodo eu começo?", ela pediu ajuda aos fãs.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BIANCA (@bianca)

Nos comentários, os admiradores da morena confessaram que já conheciam a residência pelo tour da imobiliária, que viralizou quando ela fez a aquisição do imóvel, mas eles parabenizaram a decoração de Bianca: “Tudo tão lindo e tão você”, disse uma seguidora. “Onde estava o tubarão? Tô curiosa", brincou outra sobre o antigo tanque de tubarões da residênci. “A riqueza de detalhes é o que encanta”, elogiou outro.

Bianca Andrade surge com curativo no nariz após refazer cirurgia

Na última terça-feira, 16, a influenciadora digital e empresária Bianca Andrade, mais conhecida como Boca Rosa, usou suas redes sociais para compartilhar um pouco de como foi sua recuperação após um procedimento estético feito em seu nariz. A ex-BBB aproveitou o mês de férias das redes sociais para retirar suas amígdalas e refazer uma cirurgia.