Bianca Andrade surge com curativo no nariz após refazer cirurgia: ‘Dores’

Influenciadora digital e empresária Bianca Andrade realiza procedimento estético e desabafa em suas redes sociais

Nesta terça-feira, 16, a influenciadora digital e empresária Bianca Andrade (28), mais conhecida como Boca Rosa, usou suas redes sociais para compartilhar um pouco de como foi sua recuperação após um procedimento estético feito em seu nariz. A ex-participante do Big Brother Brasil 20 aproveitou o mês que ficou afastada das redes sociais para retirar suas amígdalas e refazer uma cirurgia.

O procedimento estético foi feito originalmente há cinco anos, quando Bianca decidiu se submeter a uma rinoplastia, porém, acabou que não ficou satisfeita com o resultado obtido. Portanto, a morena optou por refazer a cirurgia, e apareceu em uma foto com um curativo, bebendo água gelada, que é um protocolo básico para o pós da retirada das amígdalas.

“A vida fora dos stories… Vocês sabem que a cirurgia demandou muito de mim, já que tive que parar e ouvir o que meu corpo tava falando (ou gritando, né?). Eu disse que estava curiosa para saber qual Bianca iria conhecer depois de tomar todas essas decisões e cara... Essa Bianca sentiu dores, sorriu, tomou muita água gelada e se sentiu grata por ter vocês comigo. Agora bora para o dump porque tava doida para dividir essas fotinhos com vocês!”, escreveu a influenciadora digital, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BIANCA (@bianca)



Reflexão!

Nesta segunda-feira, 15, Bianca Andrade mostrou como passou o Dia das Mães. A empresária passou o dia tranquilamente com a família. Em suas redes sociais, a mãe de Cris ainda refletiu sobre a maternidade: “Esse foi o meu dia das mães, sendo mãe e sendo filha. Mais um dos colecionáveis dias felizes que tenho vivido ultimamente. Sem dúvidas, ser a mãe do Cris foi a melhor coisa que me aconteceu. Logo eu que não costumo romantizar a maternidade, digo que encontrei no meu filho o verdadeiro sentido da vida".