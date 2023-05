Bianca Andrade mostra Dia das Mães simples com a família e reflete: ''Me revolucionou''

Em sua nova mansão, Bianca Andrade celebra data com simplicidade com a família e fala sobre sua mudança de comportamento

Apesar de ter comprado uma mansão milionária recentemente, Bianca Andrade (28) mostrou que continua na simplicidade com a família. Nesta segunda-feira, 15, a empresária compartilhou fotos de como foi seu Dia das Mães e chamou a atenção ao surgir com sua família em sua nova casa.

Ao lado de sua mãe, irmãs e outras pessoas próxima, Boca Rosa surgiu ainda de pijama, igual ao de seu filho, Cris (1), curtindo um café da manhã cheio de opções. A ex-BBB ainda exibiu alguns presentes e lembranças que tiveram na data.

Na legenda da publicação, Bianca Andrade refletiu sobre a transformação que passou após se tornar mãe. "Esse foi o meu dia das mães, sendo mãe e sendo filha. Mais um dos colecionáveis dias felizes que tenho vivido ultimamente. Sem dúvidas, ser a mãe do Cris foi a melhor coisa que me aconteceu. Logo eu que não costumo romantizar a maternidade, digo que encontrei no meu filho o verdadeiro sentido da vida", contou ela.

"Sei que a minha mudança depois dele é notória, mas vocês não têm noção do fenômeno que o Cris é na minha alma, no meu olhar sobre as coisas. Ele me revolucionou. Cá entre nós, é perrengue? É. É difícil ser mãe e lutar para continuar sonhando, trabalhando, dançando nos rolês, gargalhando alto e não perder a nossa autenticidade de mulher? É", falou sobre as dificuldades.

E continuou: "Mas eu digo e repito: eu nunca fui tão Bianca, quanto agora que tenho meu filho.

Sou mais filha, mais irmã, mais amiga, mais profissional e sem dúvidas, mais apaixonada pela minha história".

Nos últimos dias, a famosa encantou ao exibir um momento fofíssimo com o herdeiro ao fazer um vídeo sobre sua nova casa. É bom lembrar que a compra da mansão de R$ 18 milhões deu o que falar por ter um aquário com tubarões.

Bianca Andrade revela dor absurda, compra de mansão e mais em seu afastamento

A influenciadora e empresária Bianca Andrade ficou o mês de abril longe das redes sociais. A ex-BBB havia decidido fazer um "detox" por um mês do mundo digital e ficou afastada de seus perfis. Depois das quatro semanas sem postar em seu Instagram, a famosa voltou e contou o que aconteceu durante a experiência offline.

Na segunda-feira, 01, ela publicou um resumo do tempo passado longe e contou o que aconteceu em cada semana. Após 12 anos trabalhando sem parar na internet, Bianca usou o mês de férias para resolver várias coisas. Além da cirurgia de retirada de amídalas, ela acabou realizando outras metas.

"Abril de 2023, essa com certeza será uma data inesquecível. Por inúmeros motivos que são até difíceis de descrever. Antes de tirar esse mês off, fiquei curiosa para descobrir qual Bianca iria conhecer e eu CONHECI! Na verdade REconheci. Foram 4 semanas que mais pareciam uma montanha russa!", começou dizendo.

E detalhou cada semana: "Semana 1: DESCANSO, dor razoável, colo da minha mãe, paz total. Semana 2: ESTRESSE, dor absurda, picos de ansiedade, abstinência do trabalho, culpa materna. Semana 3: REALIZAÇÃO, comprei a minha primeira CASA que é literalmente um SONHO (essa agora é minha), uma das minhas maiores conquistas! Olha, chega eu tô BRILHANDO de tão realizada! rs", revelou que adquiriu sua mansão.

"Semana 4: REFLEXÃO. Quase 100% recuperada das cirurgias, grata por ter cumprido com mais uma meta ousada que foi esse mês sabático e feliz por ter sido tão corajosa. Se você me perguntar se valeu a pena, a minha resposta é simples: Se hoje eu me sinto muito mais leve, calma, presente e em paz, é sinal de que valeu mais do que tudo. Agora tô de voltaaaaaa! Bora matar essa saudade", falou ela.