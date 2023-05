De volta nas redes sociais, Bianca Andrade diz que tubarões foram retirados de sua mansão

A nova casa de Bianca possui um aquário próprio para tubarões

Bianca Andrade (28), agitou as redes sociais ao mostrar seu novo lar. A empresária adquiriu uma mansão, em um condomínio de luxo, no valor de R$ 18 milhões. Um fato que chamou a atenção dos seus seguidores foi um aquário de tubarões, mas a influencer revelou, nesta terça-feira, 02, que os animais não estão na casa e que esta foi uma das condições impostas por ela para antigo dono do imóvel.

"Galera, eu estou aqui no Web Sumit, mas vim aqui falar uma coisa objetiva pra vocês, pois estou na correria", iniciou a influenciadora. "Não tem tubarões na minha casa! Uma das condições, antes de eu comprar a casa, era que os tubarões fossem para um lugar que tivessem profissionais para cuidarem deles".

A influencer reforçou que mesmo antes de entrar na casa, os animais já teriam sido retirados de lá: "Falei com o ex-dono da casa que eu não concordava com que eles ficassem ali. Quando eu entrei lá, eles já estavam com profissionais em um aquário que pudesse cuidar deles", finalizou ela.

A mansão de Bianca se localiza na Granja Viana, na Grande São Paulo. O investimento milionário da empresária conta com academia, salão de jogos, piscina aquecida, um aquários de corais, em que ficavam os tubarões, entre outros espaço de lazer. Tudo isso em 1,1 mil metros quadrados.

"Realização. Comprei a minha primeira casa que é literalmente um sonho. Essa agora é minha, uma das minhas maiores conquistas! Olha, estou brilhando de tão realizada!", celebrou Bianca no Instagram.

Ao retornar à rede social, Bianca Andrade mostrou uma foto admirando a paisagem do local com o filho, Cris (1), no colo. "Semana 3: REALIZAÇÃO, comprei a minha primeira CASA que é literalmente um SONHO (essa agora é minha), uma das minhas maiores conquistas! Olha, chega eu tô BRILHANDO de tão realizada!", contou ela sobre a conquista.