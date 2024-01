Ana Maria Braga mostra estrago em teto de mansão após chuva: "Cadê o prefeito?"

A apresentadora Ana Maria Braga postou um vídeo mostrando o estrago causado pela chuva que caiu em São Paulo nesta segunda-feira, 8

Ana Maria Braga usou as redes sociais para mostrar o estrago causado pela chuva que caiu na tarde desta segunda-feira, 8, em São Paulo. No vídeo publicado no feed do Instagram, a apresentadora do programa Mais Você, da Globo, mostrou o galho que caiu e destruiu parte do teto da mansão da artista, localizado na zona oeste da capital paulista.

"Levamos o senhor susto, para não dizer um palavrão, aqui em casa. O que aconteceu? Minha casa fica aqui na subprefeitura do Pinheiros. Eu tenho uma casa que tem bastante árvores, e eu cuido delas, tem vários meninos que vêm aqui, que tomam conta. A gente tem que fazer requerimento [para a subprefeitura] para poder podar. Essas árvores que estão todas numeradas, eu cuido delas como se fossem minhas filhas", contou a artista.

"De vez em quando os galhos vêm para cima da casa, e tem gente que mora aqui dentro. O que acaba de acontecer? Com essa chuva aqui agora, esse galho caiu aqui, onde ele caiu tem um sofá e a minha árvore de Natal que as meninas da casa estavam desmontando. Por cinco minutos, não deu cinco minutos, elas estavam aqui, saíram, e esse galho caiu e quebrou. Por mais que o vidro seja de proteção, de não estraçalhar, caiu vidro para tudo quanto é lado aqui", acrescentou.

Na gravação, Ana ainda pediu ajuda ao prefeito Ricardo Nunes (MDB-SP), e se queixou sobre a dificuldade para conseguir atendimento para podar as árvores e resolver o problema. "Eu queria saber por que as pessoas da subprefeitura, quando a gente chama e que vem aqui, pelo amor de Deus, os fiscais, não olham para isso. Isso é um perigo, é um perigo para as pessoas! Tem que ter bom senso, e aqui a gente não consegue isso, só consegue de outro jeito, eu sei qual jeito é, mas não posso falar. É um absurdo, estou pedindo socorro aqui!", lamentou.

"Seu prefeito, pelo amor de Deus, é gente que cuida, é gente que presta atenção, é gente que não desrespeita nem lei de trânsito, paga imposto, paga tudo, e a gente não consegue fazer uma coisa para proteger a família da gente, para proteger a casa da gente, custa caro, e agora a gente não sabe o que fazer com essa chuvarada. Graças a Deus não pegou em ninguém que estava aqui, mas foi por pouco, se não o bicho ia pegar muito sério!", finalizou.

Na legenda, Ana seguiu mostrando sua indignação com o ocorrido. "Olha o que acaba de acontecer aqui em casa. Uma situação muito complicada, mas sabe o que é pior? A gente chama e não consegue resolver. Uma burocracia sem fim enquanto a gente corre perigo. Cadê a sub-prefeitura quando a gente precisa dela? Cadê o prefeito? E isso não é só comigo. É um apelo por toda cidade de São Paulo que sofre com isso. O que eu faço agora? Não é bem material não, são vidas!", escreveu.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Maria Braga (@anamariabragaoficial)

Ana Maria Braga dá esculacho ao vivo após imagens

A apresentadora Ana Maria Braga deu uma lição de moral ao vivo no Mais Você exibido nesta última quarta-feira, 3. É que o programa exibiu imagens do lixo que ficou acumulado na praia de Copacabana. Após o réveillon, foram retiradas toneladas de papel, garrafas, plástico e restos de comida deixado pelos turistas e cariocas que foram acompanhar a queima de fogos. Revoltado, ela deu um esculacho ao vivo. Confira!