Ana Maria Braga dá esculacho ao vivo após imagens: "Falta de respeito"

Ana Maria Braga dá lição de moral ao ver imagens da praia de Copacabana após a virada do ano; apresentadora criticou o comportamento do público

A apresentadora Ana Maria Braga deu uma lição de moral ao vivo no Mais Você exibido nesta quarta-feira, 3. É que o programa exibiu imagens do lixo que ficou acumulado na praia de Copacabana.

Após o réveillon, foram retiradas toneladas de papel, garrafas, plástico e restos de comida deixado pelos turistas e cariocas que foram acompanhar a queima de fogos. Revoltado, ela deu um esculacho ao vivo.

"Eu acho uma falta de respeito tão grande... Não só no Réveillon, mas em qualquer circunstância que você ocupe um espaço público. (...) Na praia, quer coisa mais civilizada... Em vez de deixar esse 'mundaréu' de papel, cada pessoa que vai, nesse grupinhos, leva junto um saquinho descartável e você usa as coisas, bebe, come e joga dentro do saquinho e quando for embora, leva o lixo junto."

Ana Maria Braga criticou a postura e disse que a questão é de respeito. "Eu conheço, morei no Rio por 12 anos. Tem latas de lixo espalhadas por toda a orla, latas grandes! É só tirar a bundinha da areia e vai passar na frente da lata do lixo. Cacilda! Para lá, bota o seu lixo. Você fez, leva embora. Não vai ficar defecando no meio da rua e largando tudo ali, quem faz isso é cachorro. Acho uma falta de respeito, é uma coisa feia de mostrar, mas é uma realidade. É uma pena...", desabafou Ana Maria.

"A gente não tem liberdade de fazer tudo que a gente quer, mas a gente tem a liberdade de escolher o que fazer com tudo que a gente tem" 🗣️ #MaisVocêpic.twitter.com/TU0Gcwkz6V — TV Globo 📺 (@tvglobo) January 3, 2024

Filha de Ana Maria Braga tem vida simples

Diferente da mãe, Mariana Maffeis prefere uma vida longe dos holofotes e é bem discreta, sendo adepta à filosofia Vedanta. Na última gravidez, ela revelou apenas com oito meses que estava esperando seu quarto filho. Em suas gestações, ela optou por não saber o sexo do bebê antes do parto, sendo surpreendida na hora.

Ela é casada com o professor de yoga colombiano Badarik González, com quem está há cerca de cinco anos junto. As filhas mais velhas, Joana e Maria, são da relação que viveu com Paschoal Feola. Mariana e o amado tiveram um casamento védico.