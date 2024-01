Ana Maria Braga mora há quase duas décadas em mansão atingida por chuva; veja detalhes

Apresentadora, Ana Maria Braga fez apelo após ter sua mansão impactada pelas fortes chuvas em São Paulo; veja mais detalhes do imóvel de luxo

Ana Maria Braga (74) fez um apelo nas redes sociais após sua mansão em São Paulo ter sido atingida pelas fortes chuvas da capital nesta segunda-feira, 8. A apresentadora mora no imóvel há 17 anos, e já abriu as portas dele para o programa Caldeirão do Mion.

Em meados de outubro do ano passado, a apresentadora foi convidada para o programa comandado por Marcos Mion (44), e mostrou detalhes de sua mansão. Ana Maria Braga contou que a casa é repleta de detalhes de luxo que carregam história.

A entrada do imóvel tem a decoração com inspiração vintage, com o piso em preto e branco, um tapete redondo estampado e um armário retrô. A sala de estar conta com móveis clássicos, que vão desde o sofá até o lustre clássico.

Para trazer um ar de modernidade, a casa da apresentadora tem uma sala de TV. Na entrevista, ela contou que costuma jogar videogame com os netos. No ambiente, ela também conta com uma biblioteca particular e a imagem de Nossa Senhora de Fátima, de quem Ana Maria é devota.

Segundo ela, o lugar mais usado da casa é a cozinha, que conta com utensílios profissionais, armários de madeira e uma grande janela com vista para o jardim. A área externa tem um deck, piscina e um jardim repleto de árvores.

Nesta segunda, ela compartilhou um vídeo em suas redes sociais mostrando os estragos que a chuva causou em sua mansão. A apresentadora mostrou que um galho de uma árvore caiu e quebrou um vidro de um cômodo em que suas funcionárias estavam pouco tempo antes.

"É um absurdo. Estou pedindo socorro aqui", disse. "As meninas estavam desmontando a árvore da casa aqui. É, mas assim, o negócio tá tudo aqui. E aí, foi assim, por cinco minutos, não deu cinco minutos. Elas estavam aqui, saíram, e esse galho caiu aqui, e aí quebrou ali."

