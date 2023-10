Como é a casa de Ana Maria Braga? Ela abre as portas da mansão luxuosa

Onde a Ana Maria Braga mora? Apresentadora revela detalhes de como é a sua casa no programa Caldeirão com Mion

A apresentadora Ana Maria Braga abriu as portas de sua casa luxuosa para o programa Caldeirão com Mion, da Globo. Neste final de semana, ela participou da atração, que foi gravada dentro de sua mansão sofisticada na cidade de São Paulo. A estrela contou que mora no local há 17 anos e restaurou toda a casa em uma grande reforma, já que a propriedade é antiga.

Agora, a mansão conta com detalhes de luxo e repletos de história. A casa tem uma linda varanda logo na entrada. O hall de entrada conta com tapete redondo estampado, armário vintage e piso em preto e branco.

Logo depois, a sala de estar conta com móveis clássicos, incluindo sofá bege confortável, tapete enorme, vários quadros decorativos nas paredes e lustre clássico. Na sequência, a casa conta com a sala de TV, que é onde ela costuma jogar videogame com os netos, e também é a biblioteca da casa, com vários livros em estantes clássicas nas paredes. Também é neste ambiente que fica a imagem de Nossa Senhora de Fátima, de quem a apresentadora é devota.

O lugar mais usado da casa é a cozinha, que conta com utensílios profissionais instalados em uma grande ilha no centro do ambiente, armários de madeira e uma grande janela com vista para o jardim. A área externa conta com área gourmet em um deck, piscina e um jardim com muitas árvores e plantas.

Veja as fotos de como é a mansão de Ana Maria Braga:

