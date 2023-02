Xuxa Meneghel liderou folia e exibiu barriga de quatro meses no Carnaval do Rio de Janeiro

Xuxa estava grávida de sua primeira e única filha, Sasha Meneghel, enquanto liderava o Baile dos Baixinhos

Não é surpresa que Xuxa (59) tenha marcado muita presença no Carnaval ao longo de sua carreira. Nem mesmo a única gravidez da apresentadora foi capaz de deixá-la longe dos palcos da folia carioca. Há 24 anos, Xuxa estava grávida de sua primeira e única filha, Sasha Meneghel (24), enquanto liderava o Baile dos Baixinhos para mais de 5000 crianças. Na noite da festa, ela ainda exibiu a barriga de quatro meses para todo o público.

"Vocês estão vendo? Já está dando para ver a minha barriguinha", compartilhou a loira em meio ao show de Carnaval. A Rainha do Baixinhos não deixou os sintomas da gravidez atrapalharem a folia. Com energia de sobra, Xuxa dançou , pulou e animou o Carnaval ao lado das Paquitas. Ela ainda compartilhou a ansiedade para o nascimento de Sasha com o público: "Não vejo a hora de brincar com minha filha. Estou contando os dias. Ano que vem, se Deus quiser, ela estará aqui conosco".

Xuxa revelou barriga de quatro meses de gravidez no Carnaval - Foto: Acervo CARAS

O especial de Carnaval, apelidado de Carnaxuxa, ainda contou com a presença ilustre do então namorado de Xuxa. A apresentadora, na época, namorava Luciano Szafir (54), com quem formou um casal por muito tempo. O pai de Sasha , seis anos mais novo que Xuxa, manteve os olhos presos na grávida e até demonstrou ar de preocupação no evento, mas garantiu que estava tudo sob controle. "Não acho que ela está pulando muito. Está comportada. De qualquer maneira fico por aqui regulando", contou ele em entrevista para a CARAS.

Filha de Xuxa, Sasha Meneghel já tem 25 anos e é casada com cantor gospel - Reprodução/Instagram