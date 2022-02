João Figueiredo comemora nove meses de casado com Sasha Meneghel

O cantor João Figueiredo dividiu lindos registros para celebrar os nove meses de casado com Sasha Meneghel

CARAS Digital Publicado em 23/02/2022, às 12h54

Na última terça-feira, 22, João Figueiredo (22) e Sasha Meneghel (23) completaram 9 meses de união e não fugindo do costume, o casal trocou declarações através das redes sociais.

Após ganhar um lindo texto da esposa, o cantor compartilhou cliques inéditos com a amada e transbordou amor ao falar da vida a dois.

"9 meses casado com você. 9 meses que eu te amo como nunca achei que amaria alguém", escreveu ele na legenda.

Mesmo com a sua homenagem, Sasha fez questão de comentar a publicação do marido: "te amo tanto tanto! é tao bom dormir e acordar do seu lado… e tds os dias acordar te amando cada vez mais", disse ela.

CONFIRA A DECLARAÇÃO DE JOÃO FIGUEIREDO