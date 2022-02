Viviane Araújo ostenta corpo sarado com look ousado de Carnaval

Atriz e modelo Viviane Araújo exibiu o corpo sarado com look vermelho que foi usado em um ensaio de Carnaval

CARAS Digital Publicado em 03/02/2022, às 08h55

A atriz e modelo Viviane Araújo (46) certamente não vê a hora do Carnaval chegar para poder voltar a brilhar muito na passarela do samba.

Apaixonada pela folia há muitos anos, a artista da TV Globo recentemente divulgou na internet alguns cliques da sua época mais aguardada do ano.

Rainha de bateria da Salgueiro, agremiação tradicional no Rio de Janeiro, a famosa postou uma foto antiga de um dos ensaios na quadra da escola de samba que sempre defende os ritmistas com muita disposição e garra na avenida.

Com um look vermelho bem justinho, Viviane Araújo ostentou o corpão e se destacou na publicação feita nesta quarta-feira, 2, nos Stories do seu Instagram.

Veja as curvas da modelo Viviane Araújo!

(Reprodução/Instagram)