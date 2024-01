Viviane Araújo impacta com beleza em ensaio de Carnaval: “Rainha das rainhas”

Ela pode! Viviane Araújo dispensa grandes produções e acumula elogios ao sambar com top e shortinho jeans em ensaio de Carnaval

Uma vez rainha, sempre rainha! Viviane Araújo provou que merece a coroa da bateria na noite da última segunda-feira, 16. A atriz brilhou com muito samba no pé e ostentou beleza durante um ensaio da bateria Furiosa, de sua escola de samba, a Salgueiro, que se prepara para mais um ano de Carnaval no Rio de Janeiro.

Mas quem pensa que a folia se limita a fantasias e grandes produções está enganado. Diferentemente dos ensaios anteriores, em que a musa compareceu com figurinos mais elaborados, Viviane apareceu no evento de ontem usando apenas um top, um cropped transparente com brilhos, e um shortinho jeans cavado na preparação para a apresentação.

Viviane Araújo aposta em look descontraído para ensaio de Carnaval - Foto: Anderson Borde/AgNews

Viviane Araújo samba com shortinho em ensaio de Carnaval - Foto: Anderson Borde/AgNews

Viviane Araújo aposta em look descontraído para ensaio de Carnaval - Foto: Anderson Borde/AgNews

A beldade combinou o look descontraído com um salto alto prata e muito samba. Claro que ela acumulou elogios nas redes sociais da bateria, que fez questão de declarar Viviane como a “Rainha das Rainhas”: “A mulher mais bonita do Brasil! Muitos anos de dedicação, carinho e amor pela Furiosa”, a equipe da escola de samba se derreteu.

Nos comentários, os seguidores também deixaram muitos elogios: “Queria dar os parabéns a sua equipe de produção. Eles estão arrasando nos looks, benza Deus! Perfeição! Rainha só tem uma”, disse um admirador. “Rainha absoluta”, exaltou mais um. “No quesito rainha de bateria a nota é 10!”, disse um terceiro. "Amei o look", disse mais uma.

Vale lembrar que além de acumular sucessos em sua vida profissional como Rainha de bateria, dançarina e atriz, Viviane Araújo também está feliz da vida em sua vida pessoal. A famosa é casada com o empresário Guilherme Militão e juntos, eles são pais do pequeno Joaquim, que tem um aninho e já está seguindo os passos da mãe.

No mês passado, Viviane decidiu levar o filho, pela primeira vez na quadra de uma escola de samba. A atriz, que é Rainha de Bateria do Salgueiro, encantou os seguidores das redes sociais ao mostrar que o amor pelo Carnaval também está no sangue do herdeiro, que apareceu todo sorridente tocando um instrumento de percussão, e também andando pela quadra, usando uma camiseta branca com o logo:

Viviane Araújo chama atenção em noitada de samba:

Viviane está focadíssima nos preparativos para o Carnaval! Na noite do último domingo, 14, ela atraiu todos os olhares ao marcar presença na feijoada na quadra do Salgueiro, no Rio de Janeiro. É que a rainha de bateria, que acumula 29 desfiles em sua trajetória, elegeu um conjuntinho nada discreto para curtir a noitada de samba.