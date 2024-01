Viviane Araújo chama atenção com conjuntinho vermelho em noitada de samba

Em clima de Carnaval, Viviane Araújo atrai todos os olhares ao apostar em conjuntinho micro para cair na noitada com o marido, Guilherme Militão

Fevereiro tem Carnaval, mas Viviane Araújo já está no clima da folia! Na noite do último domingo, 14, a atriz e dançarina atraiu todos os olhares ao marcar presença na feijoada na quadra do Salgueiro, no Rio de Janeiro. É que a rainha de bateria, que acumula 29 desfiles em sua trajetória, elegeu um conjuntinho nada discreto para curtir a noitada de samba.

Em clima de Carnaval, Viviane se destacou ao escolher um top decotado e um shortinho vermelho, ambos personalizados com o logo de sua escola de samba. As peças foram estrategicamente selecionadas para realçar o físico musculoso da artista, que recentemente passou por um procedimento estético e mantém uma rotina intensa de treinos desde então.

Além do conjuntinho ousado, Viviane também investiu em um boné personalizado e tênis, garantindo conforto para sambar antes de trocar para o salto alto e desfilar pelas avenidas no próximo mês. Nos registros, a rainha do Carnaval exibiu detalhes de seu look e do corpão, posando feliz da vida e irradiando alegria na quadra de sua escola.

Viviane Araújo chama atenção com conjunto vermelho - Foto: Anderson Borde/AgNews

A musa das festividades ainda fez questão de aparecer coladinha ao marido, que participou da ocasião. Viviane posou sorridente ao lado do empresário Guilherme Militao, com quem tem um herdeiro, o pequeno Joaquim, que tem pouco mais de um aninho. Vale mencionar que o menino foi vítima de ataques nas redes sociais recentemente.

Viviane Araújo curte noitada de samba com o marido e amigos - Foto: Anderson Borde/AgNews

Os comentários negativos começaram após a atriz postar cliques inéditos de Joaquim. Nas fotos, ele surge ainda sujo de tinta ao brincar, e alguns internautas criticaram a aparência do pequeno. Os fãs da artista, então, saíram em defesa do pequeno, que estava apenas se divertindo ao lado da mãe nos registros; confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viviane Araujo (@araujovivianne)



Viviane Araújo dá 'empinadinha' na academia:

A atriz Viviane Araújo mostrou que está pronta para o Carnaval. A musa surgiu na academia após o treino, deu uma empinadinha estratégica e exibiu toda sua beleza. Na foto, ela aparece com um conjuntinho verde-água coladíssimo ao corpo. Dispensando a roupa íntima, ela mostrou porque é a mais bela dentre todas as Rainhas de Bateria.

"Foco no objetivo", disparou ela que também posou com sua personal. Nos comentários, fãs ficaram impressionados com sua disposição e beleza: "Esse corpo é para poucas", disparou um. "Olha o shape da rainha", escreveu outro. "Como pode? Ela massacra", disparou um terceiro. Confira os cliques do treino de Viviane Araújo.