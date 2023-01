Viviane Araujo curte samba e arrasa no tamborim em ensaio do Salgueiro

Rainha de Bateria do Salgueiro, Viviane Araujo aposta em look vermelho recortado e de franjas e cai no samba ao lado do marido, Guilherme Militão

Acompanhada do marido, Guilherme Militão (32), a atriz Viviane Araujo (47) caiu no samba nos preparativos para o Carnaval 2023!

Rainha de bateria do Salgueiro, a artista marcou presença na quadra da agremiação no Rio de Janeiro e mostrou sua habilidade à frente da Furiosa, como é chamada a bateria da escola de samba.

Usando um conjuntinho todo vermelho, a gata surgiu de shorts e top coladinhos ao corpo e um look todo recortado e com franjas por cima, e mostrou o samba no pé. Em vídeo publicado em seu perfil no Instagram, ela ainda aparece arrasando tocando seu tamborim ao lado de integrante do Salgueiro.

No camarim na quadra, Vivi ainda recebeu famosos como Deborah Albuquerque e o marido, Bruno Salomão, e a atriz Cinara Leal.

Recentemente, Viviane Araujo também arrasou no ensaio de rua da escola de samba do Rio de Janeiro ao eleger um vestido brilhante curtinho.

Confira as fotos de Viviane Araujo na quadra do Salgueiro:

Fotos: Divulgação/Anderson Borde

Viviane Araujo baba ao postar cliques do filho Joaquim

A mamãe coruja Viviane Araujo encheu seu feed de amor recentemente ao abrir um álbum de fotos encantadoras de seu filho! Joaquim, que completou 4 meses de vida no último dia 06, esbanjou fofura nos registros publicados pela rainha de bateria do Salgueiro em seu perfil no Instagram.

Nas imagens, o pequeno aparece deitado e com um sorrisão estampado no rosto. "Bom dia meus amores!!! Vai aí uma sequência de fofurice!", se derreteu Viviane. Nos comentários, famosos e anônimos elogiaram o bebê e compararam Joaquim com o pai, Guilherme Militão. "Lindinho gente, parabéns querida", disse Elizabeth Savala. "Nós somos fabricantes de crianças com a cara do pai. Joaquim é um dengo", "A única criança que a gente não precisa imaginar como vai ser quando crescer porque já sabemos, Guilherme 2 kkkkk", destacaram.

