Tratando câncer, Preta Gil diz que vai celebrar 'Carnaval da Cura' em 2024: ''Nosso reencontro é certo''

Ausente do Carnaval neste ano, Preta Gil comenta sobre o sucesso do 'Bloco da Preta' e ganha apoio de famosos nas redes sociais

A cantora Preta Gil (48) usou as redes sociais neste domingo, 12, para falar sobre a ausência de seu tradicional Bloco da Preta no Carnaval deste ano.

Em seu perfil no Instagram, a filha de Gilberto Gil, que está em tratamento contra um câncer no intestino, compartilhou um vídeo recordando a trajetória do bloco, fundado em 2010 no Rio de Janeiro e que desde então anima os foliões pelo Brasil.

"Hoje, a essa hora, estaríamos abrindo nosso Carnaval com o tradicional desfile do @blocodapreta no Rio de Janeiro, cidade onde o Bloco foi fundado e desfilou pela primeira vez em 2010! Mas por um motivo inesperado de força maior, nosso gigante não vai tomar conta das ruas esse ano!", iniciou ela.

Preta, então, convidou os fãs para curtir o Carnaval 2024, que para ela, será o Carnaval da Cura, e a comemoração de 15 anos do Bloco da Preta. "Aguardo todos no próximo para celebrar a vida no Carnaval da Cura, pois serão 15 anos de Bloco da Preta! Em breve nos encontraremos! Amo vocês!!! Meu amor por essa festa é enorme, fica aqui meu carinho a todos os profissionais que ajudam a colocar esse gigante na avenida, músicos, técnicos, produção, fiscais, seguranças, ambulantes , Policiais, Guarda Municipal, Riotur, órgãos da Prefeitura. A gente numa só estrada é bem mais forte!", disse ainda Preta ao legendar a publicação.

Nos comentários, a cantora recebeu o carinho de famosos e fãs. "Meu amor da minha vida, eu to com você pra tudo, since sempre até o infinito. Voltaremos pra comemorar a sua CURA. Vai ser lindo!!!", declarou a amiga Carolina Dieckmann, que é madrinha do bloco. "Te amo. 2024 você vai ARRASAR muito e estarei lá bem juntinho", disse Fe Paes Leme. "Ano que vem será lindo a comemoração da sua cura", destacou Thelminha. "Você vai voltar ainda mais forte!!!! No próximo quero ir!!", comentou Mônica Martelli.

Confira o post de Preta Gil sobre ausência de seu bloco de Carnaval:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Preta Gil (@pretagil)

Confiante na recuperação, Preta Gil atualiza quadro de saúde

Preta Gil aproveitou o sábado, 11, para atualizar o seu quadro de saúde. Em luta contra um câncer no intestino, a cantora mandou uma mensagem cheia de fé e positividade para os fãs, através de suas redes sociais.

No perfil de seu Instagram, a artista postou uma foto de rosto e confessou que está confiante em sua recuperação. "Passando para deixar um beijo pra vocês, dizer que estou bem, que estou firme, nem sempre forte o que não tem problema, mas sempre muito muito confiante e cheia de fé! Tenho tanta coisa para dividir com vocês, mas na hora certa iremos conversar! Muuuito amor e saúde pra vocês!", escreveu Preta.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!