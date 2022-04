Thales Bretas relembra história com Paulo Gustavo e celebra homenagem da São Clemente no Carnaval

Thales Bretas lembrou de toda sua história de amor com Paulo Gustavo que será contada na Sapucaí durante o desfile da São Clemente

Nesta sexta-feira, 22, vai acontecer o primeiro dia dos desfiles das escolas de samba do grupo especial do Carnaval carioca.

Entre os desfiles da noite está o da São Clemente, que promete emocionar o público fazendo uma linda homenagem para Paulo Gustavo (1978-2021), falecido em 2021 em decorrência da covid-19.

Thales Bretas (34), viúvo do humorista, decidiu então usar suas redes sociais para lembrar com carinho da história de amor que viveu com o marido e celebrar a homenagem que passará na avenida.

"Nossa história se firmou ali, nesse carnaval de 2014. 01 de março, vivendo o carnaval, apaixonados, decidimos namorar e seguir juntos nossos sonhos. Sempre tentávamos viajar no carnaval mas voltar pra apreciar a beleza das escolas de samba no desfile das Campeãs. Nosso último ano foi justamente o das campeãs de 2020, quando a pandemia fechou eventos sociais e revirou o mundo todo.", disse ele lembrando um clique feito em 2014.

Em seguida, ele postou uma série de registros feitos no ensaio da São Clemente e falou da im portancia da homenagem que será feita a esse grande artista: "Hoje, no primeiro carnaval de reabertura, após tudo o que vivemos e tudo o que perdemos com o coronavirus, sinto um misto de emoções, tensão, gratidão e orgulho que a São Clemente resolveu contar, de forma tão especial e carinhosa, a história desse meteoro que passou mas nossas vidas, mas que nunca nos deixará, marcando eternamente a vida de milhões de pessoas, e em especial a dos que tiveram, como eu, a sorte de conviver de perto com essa luz tão intensa."

"Muito especial fazer parte de um pedaço lindo dessa trajetória, e ainda carregar pra sempre Romeu e Gael, sementes desse amor explosivo que cativou o Brasil e deixou todo mundo morrendo de saudade com as boas lembranças que vivemos. Espero ficar firme e forte, e reverenciar com alegria e amor essa estrela que sempre irradiou isso por onde passava! Nosso amor é lindo, forte, eterno, e foi plantado no coração de milhões de herdeiros brasileiros que ficaram com seu legado de que o amor verdadeiro vence tudo! “O negócio é amar alguém”. O humor salva, transforma, e rir é um ato de resistência!", finalizou ele.

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Lindos!", disse um. "Vai ser lindo!", escreveu outro. "Já quero assistir!", falou um terceiro.

Alguns famosos também deixaram seus elogios: "Amo vocês", disse Preta Gil (47). "Muito amor! Vai ser especial demais!", escreveu Sabrina Sato (41). "Vai ser demais!", falou ainda Angélica (48).

