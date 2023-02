Solteira após 16 anos, Mari Bridi descarta foco em romance no Carnaval: 'Nem sei paquerar mais'

Atriz e empresária decidiu assistir aos desfiles do Carnaval do Rio de Janeiro após separação de Rafael Cardoso

Curtindo o Carnaval solteira pela primeira vez em 16 anos, a atriz e empresária Mari Bridi (38) esbanjou alegria pelo sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. Recém-separada, ela assegura que não foi para a folia buscando um romance. "Não venho para paquerar, acho que nem sei paquerar mais. Não estou fechada para isso, mas esse não é exatamente meu foco agora."

A também influenciadora digital anunciou a separação do ator Rafael Cardoso (37) no fim de 2022, e desde então, diz estar saindo mais e ousando nas escolhas dos looks, chamando atenção pelo corpo sarado. "Estou solteira, saindo mais e botando mais looks para jogo, então as pessoas estão vendo mais. Mas, eu já estou há quase dois anos nessa pegada de ser saudável e ter o corpo e a mente saudáveis, para poder acompanhar os pequenos."

O ex-casal é pai de Valentim (4) e Aurora (8), que ficaram com a avó, a jornalista Sônia Bridi(59) enquanto a atriz ia apreciar os desfiles na Sapucaí. "Viva a rede de apoio para as mães que querem curtir", completa ela, em entrevista a CARAS Brasil, agradecendo o apoio que vem recebendo da mãe e da família desde a separação.

Ela ainda acrescenta que o Carnaval tem um significado maior do que os romances e paqueras. Para ela, a festa também carrega em si a energia de se sentir bem consigo mesma, se arrumar com muito brilho e aproveitar o feriado. "Eu adoro desfiles, venho bem focada para curtir. Fico ali na frente, filmando e mandando beijo. Eu gosto da energia do Carnaval. Para mim a energia é me arrumar, porque eu adoro esse ritual. É muito mais isso, aproveitar e curtir, do que em outro lugar."

Em seu perfil oficial do Instagram, a influenciadora fez uma maratona de publicações para mostrar os looks e maquiagens escolhidos para curtir os dias de folia na Sapucaí e os blocos de rua no Rio de Janeiro. "Mari, solteirice está te fazendo muito bem você, curta bastante porque porque esse seu brilho é radiante!", elogiou uma internauta.

CONFIRA AS PUBLICAÇÕES DE MARI BRIDI NO CARNAVAL:

