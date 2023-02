De Medusa, Mari Bridi aposta em biquíni decotado e saia transparente para curtir Carnaval

Ex de Rafael Cardoso, Mari Bridi ousou com look de Medusa para curtir bloco no Rio de Janeiro

Mari Bridi (38) elegeu um look ousado para aproveitar mais um dia de Carnaval no Rio de Janeiro. Na manhã desta segunda-feira, 20, a ex-esposa do ator Rafael Cardoso (37) já estava montada e pronta para curtir a folia em um bloco carioca fantasiada de Medusa, com algumas peças bastante reveladoras.

No clique publicado em seu Instagram, Mari surge sorridente e contempla uma paisagem paradisíaca do Rio. A morena exibe o corpão com o look eleito: uma tiara com as cobras fazendo referência à fantasia de Medusa e a parte de cima do biquíni decotado com estampa de cobra repleto de amarrações e recortes que marcam bem sua cintura.

Na parte de baixo, a influenciadora também optou por uma peça íntima com estampa de cobra e cobriu com uma saia preta transparente, que também possuía alguns recortes estratégicos, deixando quase tudo à mostra. Na legenda, a morena falou sobre o bloco: “Dia do primeiro bloco com acessibilidade para todos! Bora fazer história nesse carnaval!”, escreveu sobre a folia.

Nos comentários, os seguidores de Mari, que passou por um processo de separação recentemente, exaltaram a influenciadora: “Mulher, tu está poderosa demais! Amando te ver assim! O mundo não dá voltas, ele capota! Seja feliz, Mari!”, disse uma admiradora. “Tu não descansa não, Gatona, estou amando essa nova mulher”, comentou outra fã.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 𝐌𝐚𝐫𝐢 𝐁𝐫𝐢𝐝𝐢 (@maribridicardoso)

Solteira, Mari Bridi exibe corpão definido ao apostar em look ousado para curtir o Carnaval

Hoje não foi o primeiro dia de Carnaval de Mari Bridi! A influenciadora surgiu na noite da última sexta-feira, 18, com um look matador para curtir a folia na Sapucaí, no Rio de Janeiro. Solteira, Mari ostentou as suas curvas poderosas e sua barriga negativa, além disso, a morena também surgiu com um decote ousado, uma saia de fitilho e salto alto. "Tamo chegando", avisou em uma publicação em seu Instagram.