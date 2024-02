Sem tomar água, Juju Salimeni exibe corpo trincado na avenida

Rainha de bateria da Barroca Zona Sul, Juju Salimeni exibe corpo impressionante ao eleger fantasia dourada; famosa fez dieta radical para o evento

De volta ao Carnaval, após uma pausa, a musa fitness Juju Salimeni brilhou na avenida como rainha da Barroca Zona Sul nesta sexta-feira, 09. Dona de um corpo muito sarado, a ex-panicat ostentou suas curvas musculosas ao sambar com uma fantasia dourada.

Depois de seguir uma dieta bem restrita e treinos pesados, a artista exibiu o resultado de todo seu esforço no primeiro dia da folia. Para o UOL, a famosa contou que até não bebeu água para ficar com as curvas mais definidas.

"Peguei mais pesado na musculação e na dieta. E fiz mais aulas de samba. Sou uma mulher musculosa, é muito mais difícil ter o molejo do samba. Estou bem, mas preciso melhorar muito. Faço uma dieta de fisiculturista. É acompanhada por médico e nutricionista. Faço essa preparação de corpo. Eu deixo de tomar água, não tomei o dia todo. É uma estratégia para deixar o músculo mais denso e marcado. Essa é a minha mais diferentona", contou ao portal.

Com uma fantasia dourada, a apresentadora cobriu somente o necessário e deixou em evidência seu tanquinho e pernas bem torneadas. A roupa representa o Jubileu de Ouro.

Nos últimos dias, Juju Salimeni compartilhou a realização de um sonho de vida. A musa fitness comprou um carro milionário de mais de R$ 4 milhões.

Veja as fotos de Juju Salimeni no Carnaval:

Juju Salimeni no Carnaval - Fotos: Leo Franco/ Agnews

O império de Juju Salimeni

Atualmente, Juju Salimeni fatura muito com a internet. Em sua rede social, ela sempre fala sobre ganhar mais dinheiro como influenciadora do que atuando na televisão como fez no Pânico na TV e Legendários, de Marcos Mion, na Record TV. A famosa então revelou no bate-papo com a CARAS Digital como fez para se manter na mídia e administrar sua fortuna.

"Acredito que me mantive na mídia porque eu sempre soube me reinventar e me adaptar as novidades do mercado. Sempre investi muito nas redes sociais e isso me possibilitou continuar o meu trabalho e continuar atingindo milhões de pessoas. Sobre a questão financeira, sempre fui uma pessoa muito responsável e desde o começo eu guardava todo dinheiro que ganhava. Eu estabelecia objetivos e ia conquistando aos poucos, nunca quis ostentar sem antes construir uma base sólida", falou.

A artista mais uma vez falou sobre contar com o auxílio da mãe na gestão de suas coisas. "Eu soube trabalhar muito bem a minha imagem para ter diversos contratos até hoje. Tive ajuda da minha mãe que até hoje cuida do meu financeiro e escolhe onde investir o meu dinheiro para que renda cada vez mais. O segredo foi responsabilidade e disciplina", contou para a CARAS Digital.