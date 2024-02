Tudo isso? Juju Salimeni compra carro de seus sonhos; saiba quanto foi

Após 15 anos de carreira, ex-panicat Juju Salimeni compra carro caríssimo e exibe chegada de veículo milionário em sua mansão; veja

A apresentadora Juju Salimeni realizou um sonho de consumo que tinha. Nesta terça-feira, 06, a ex-panicat compartilhou um vídeo do momento em que seu carro de luxo de mais de R$ 4 milhões chegou a sua mansão onde mora em Alphaville, em São Paulo.

Após anos trabalhando como assistente de palco em programa em televisão e como apresentadora, a famosa atualmente fatura muito na internet como influenciadora. Sempre focada, Juju Salimeni falou sobre sua mais nova conquista e sobre ser sua própria "velha da lancha".

"Hoje é um dia muito especial pra mim! Depois de 15 anos de carreira realizei o meu maior sonho material: uma Lamborghini Urus! Zerei o game. Minha mãe sempre me falou: “Filha, trabalhe muito e corra atrás das suas coisas! Nunca dependa de ninguém pra nada!" Levei tão a sério que virei a véia da lancha. É isso mulherada! Sejam donas das suas vidas, das suas conquistas, dos seus bens e dos seus sonhos! O nome disso é liberdade!", publicou sobre sua realização.

O carro comprado pela musa fitness custa cerca R$ 3,9 milhões a R$ 4,3 milhões no Brasil . Veja o momento da chegada do carro:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Juliana Salimeni 💖 (@jujusalimeni)

O império de Juju Salimeni

Atualmente, Juju Salimeni fatura muito com a internet. Em sua rede social, ela sempre fala sobre ganhar mais dinheiro como influenciadora do que atuando na televisão como fez no Pânico na TV e Legendários, de Marcos Mion, na Record TV. A famosa então revelou no bate-papo com a CARAS Digital como fez para se manter na mídia e administrar sua fortuna.

"Acredito que me mantive na mídia porque eu sempre soube me reinventar e me adaptar as novidades do mercado. Sempre investi muito nas redes sociais e isso me possibilitou continuar o meu trabalho e continuar atingindo milhões de pessoas. Sobre a questão financeira, sempre fui uma pessoa muito responsável e desde o começo eu guardava todo dinheiro que ganhava. Eu estabelecia objetivos e ia conquistando aos poucos, nunca quis ostentar sem antes construir uma base sólida", falou.

A artista mais uma vez falou sobre contar com o auxílio da mãe na gestão de suas coisas. "Eu soube trabalhar muito bem a minha imagem para ter diversos contratos até hoje. Tive ajuda da minha mãe que até hoje cuida do meu financeiro e escolhe onde investir o meu dinheiro para que renda cada vez mais. O segredo foi responsabilidade e disciplina", contou para a CARAS Digital.