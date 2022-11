Sem sutiã, Erika Januza muda o visual e elege look curtinho para ensaio de Carnaval: ''Que furacão''

Rainha de bateria da Viradouro, atriz Erika Januza aposta em vestido justinho brilhante todo vazado em ensaio para o Carnaval 2023

CARAS Digital Publicado em 10/11/2022, às 07h15

A atriz Erika Januza (37) encantou os seguidores na noite de quarta-feira, 09, ao exibir a produção nos preparativos para o Carnaval 2023!

Rainha de bateria da escola de samba Unidos do Viradouro, a famosa compartilhou fotos mostrando o look escolhido para mais uma noite de muito samba no pé.

Em seu perfil no Instagram, a artista surgiu deslumbrante ao dispensar o sutiã em um vestido curtinho prateado todo vazado, com detalhes de correntes e pedras brilhantes.

A gata mudou o visual e apareceu com os cabelos longos cacheados e soltos. Apostando no carão nos cliques, ela deixou à mostra as pernas saradas e empinou o bumbum, recebendo chuva de elogios dos admiradores.

"Aquela mudança básica pra encontrar minha @furacaovermelhoebranco", escreveu Erika Januza na legenda da publicação.

"Linda", elogiou a sogra, Carol Nakamura. "A mulher mais bela do Brasil", exaltou um seguidor. "Jesussssss, que furacão!!!! Ficou linda demais", destacou outro. "Ta com a cara da Barbie", comparou uma terceira. "Uauuuuuuu, que mulher belíssimaaaa", disse mais uma. "Tipo assim, é a Beyoncé. Maravilhosa", brincou outra.

Confira o look de Erika Januza para ensaio de Carnaval:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Erika Januza (@erikajanuza)

Erika Januza relembra infância ao posar em pé de jabuticaba

Recentemente, Erika Januza recordou algumas memórias de quando era criança! Em seu perfil no Instagram, a artista publicou uma foto e um vídeo do momento em meio à natureza. Na imagem, ela surgiu sorridente pendurada nos galhos de uma árvore de jabuticaba e comentou sobre a saudade da infância. "O que vocês faziam na infância, que tem muita saudade? Essa aí era uma das minhas atividades preferidas!", escreveu Erika.

