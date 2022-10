Erika Januza relembra infância ao posar em pé de jabuticaba: ''Muita saudade''

Atriz Erika Januza posta registros em jabuticabeira e recorda uma de suas brincadeiras preferidas de quando era criança

CARAS Digital Publicado em 31/10/2022, às 11h28

A atriz Erika Januza (37) usou as redes sociais nesta segunda-feira, 31, para recordar algumas memórias de quando era criança!

Em seu perfil no Instagram, a artista publicou uma foto e um vídeo do momento em meio à natureza. Na imagem, ela surgiu sorridente pendurada nos galhos de uma árvore de jabuticaba e comentou sobre a saudade da infância.

"O que vocês faziam na infância, que tem muita saudade? Essa aí era uma das minhas atividades preferidas!", escreveu Erika Januza.

Nos comentários, os seguidores ficaram nostálgicos com as imagens e também recordaram a infância. "Saudades de subir em uma mangueira", "Brincar de pega-pega, esconde-esconde, amarelinha, jogar bola, e muito mais!", "Corria solta na rua", "Que lindo isso", disseram os internautas.

Confira as fotos de Erika Januza:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Erika Januza (@erikajanuza)

Erika Januza mostra samba no pé em ensaio de Carnaval

Se preparando para o Carnaval de 2023, a atriz Erika Januza marcou presença em evento na quadra da Unidos da Viradouro recentemente! A artista, que é rainha de bateria da escola de samba carioca, participou de encenação no show da Viradouro no dia em que foi decidido o samba-enredo para o desfile no ano que vem. Após a abertura do evento, que aconteceu na quadra da agremiação, a artista mostrou o samba no pé ao lado do mestre Ciça e ao som da Bateria Furacão. A gata deixou os fãs babando ao escolher um look poderoso inspirado no mar. Com saia curtinha e um top de conchas e búzios, Erika ainda surgiu com uma coroa e chamou atenção dos presentes no evento no Rio de Janeiro.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!